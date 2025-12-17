Orban napisał do Putina z prośbą. Ten mu wszystko wyjaśnił

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Szacuje się, że 192 mld euro zamrożonych rosyjskich aktywów jest przechowywanych w Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli.

Pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld euro, są zamrożone w bankach komercyjnych poza Belgią.

Viktor Orban rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego do Brukseli, gdzie w czwartek na szczycie Unii Europejskiej ma zapaść polityczna decyzja w sprawie ewentualnego wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów bankowych na pomoc dla Ukrainy, odpierającej od ponad 10 lat agresję zbrojną Rosji.

Cytowany przez tygodnik "Mandiner" Orban wyjawił, że napisał list do przywódcy Rosji Władimira Putina, w którym zapytał o "reakcję Moskwy" na ewentualne wykorzystanie przez Unię Europejską zamrożonych rosyjskich aktywów. Orban poprosił Putina także o "wyjaśnienie", czy Moskwa będzie brała pod uwagę stanowiska poszczególnych państw członkowskich w tej sprawie.

Według informacji węgierskiego premiera, "odpowiedź Kremla była jasna" - napisał "Mandiner". Przytoczył on wpis politologa Deaka Daniela, że "Rosjanie udzielą zdecydowanej odpowiedzi i wezmą pod uwagę, kto i jak będzie głosował na szczycie UE".

Orban "nie obawia się sankcji" Kremla

Orban powiedział dziennikarzom, że nie popiera decyzji o wykorzystaniu przez UE zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc dla Kijowa, ponieważ "uznaje to za kolejny poziom eskalacji" - napisał "Mandiner". Poinformował, że według szefa rządu, "Węgry nie muszą obawiać się rosyjskich sankcji, jeśli na obecnym szczycie UE większość państw członkowskich podejmie decyzję o sięgnięciu po zamrożone rosyjskie aktywa, ponieważ Budapeszt tego nie popiera".

Orban na pokładzie samolotu mówił również, że "są trzy rzeczy, które najbardziej lubi w stolicy Belgii: czekoladę, główny plac miasta i przede wszystkim to, że może stamtąd wyjechać".

Miliardy euro

Aż 192 miliardy euro zamrożonych rosyjskich aktywów są przechowywane na rachunkach Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli. Pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld, są zamrożone w bankach komercyjnych w innych krajach UE, m.in. we Francji, a dodatkowe 8 mld euro w Wielkiej Brytanii.

W ostatni piątek UE podjęła decyzję o zamrożeniu rosyjskich aktywów na stałe, czemu wcześniej sprzeciwiały się Węgry i Słowacja. Komentujący sprawę Orban powiedział w sobotę, że "dotykanie zamrożonych rosyjskich aktywów i przejmowanie ich, jest deklaracją wojny".