USA wycofają się z UNESCO. Trump podjął decyzję

O decyzji Donalda Trumpa w sprawie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) poinformowała we wtorkowym oświadczeniu dla "New York Post" zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

Dziennik przypomniał, że w lutym Trump zarządził 90-dniowy przegląd obecności USA w UNESCO - ze szczególnym naciskiem na zbadanie wszelkich "antysemityzmów i nastrojów antyizraelskich w organizacji". Jak przekazał przedstawiciel Białego Domu, po zakończeniu czynności urzędnicy administracji mieli zakwestionować politykę organizacji dotyczącą różnorodności, równości i integracji, a także jej propalestyńskie i prochińskie uprzedzenia.

Jak czytamy w oświadczeniu rzeczniczki, Trump "zawsze będzie stawiał Amerykę na pierwszym miejscu i zadba o to, aby członkostwo naszego kraju we wszystkich organizacjach międzynarodowych było zgodne z naszymi interesami narodowymi".

USA opuszczają UNESCO nie pierwszy raz

Stany Zjednoczone przystąpiły do UNESCO w 1945 roku, w momencie powstania organizacji. Wycofały się z niej po raz pierwszy w 1984 roku w geście protestu przeciw między innymi domniemanej niegospodarności i antyamerykańskiej stronniczości. Wróciły do organizacji w 2003 roku za prezydentury George’a W. Busha.

Jak przypomniał "New York Post", Trump nakazał ponowne wystąpienie z UNESCO w 2017 roku, powołując się wtedy na - podobnie jak obecnie - jej antyizraelskie uprzedzenia. "Były prezydent Joe Biden nakłonił Stany Zjednoczone do ponownego przystąpienia do UNESCO w 2023 roku, argumentując, że amerykańska obecność jest niezbędna, aby przeciwdziałać rosnącej władzy Chin w organizacji" - napisano.

