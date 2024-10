Właściciel pizzerii skazany za pracę przymusową

Według prokuratury Papantoniadis celowo zatrudnił do swojego przedsięwzięcia imigrantów, którzy nie posiadali pozwolenia na pracę w USA, by wykorzystywać ich sytuację. Podkreślono, że zmuszał sześciu pracowników, w tym pięciu mężczyzn i jedną kobietę, do pracy w trudnych warunkach w swoich lokalach. Stosował wobec nich agresywne taktyki, obrażał oraz wielokrotnie groził, że zrobi im krzywdę fizyczną lub zgłosi ich urzędowi ds. migracji i każe deportować. Chciał w ten sposób wymusić sobie ich posłuszeństwo.