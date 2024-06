Weteran zmarł w drodze na obchody rocznicy lądowania w Normandii

Nie żyje Robert "Al" Persichitti, 102-letni weteran drugiej wojny światowej. Zmarł w drodze na obchody 80. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Informację o jego śmierci potwierdziła organizacja kombatancka, do której należał. Krótko przed rozpoczęciem podróży Persichitti mówił o swojej "ekscytacji" związanej z podróżą do Europy.

Robert "Al" Persichitti z Rochester w amerykańskim stanie Nowy Jork płynął statkiem na obchody 80. rocznicy lądowania w Normandii. 30 maja źle się poczuł i drogą lotniczą został zabrany do szpitala w Niemczech. Zmarł następnego dnia, miał 102 lata. Informację o śmierci Persichittiego potwierdziła organizacja kombatancka Honor Flight, której był członkiem.

Weteran zmarł w drodze do Normandii

- Jestem niezwykle podekscytowany wyjazdem - mówił Persichitti dzień przed rozpoczęciem podróży do Europy w rozmowie z lokalną stacją WROC-TV. Dodał, że kardiolog zachęcał go do tej podróży. Na statku towarzyszył mu również Al DeCarlo, który służył u boku Persichittiego w czasie drugiej wojny światowej. Lokalnym mediom w Rochester powiedział, że weteran nie umarł samotnie. - Lekarz był przy nim... był spokojny i czuł się komfortowo - stwierdził DeCarlo.