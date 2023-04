Ukradli ponad milion monet. Inne rozsypali "po całym parkingu i ulicy"

Worki z dziesięciocentówkami o wartości co najmniej 100 tysięcy dolarów padły łupem złodziei w Filadelfii. Tamtejsza policja poszukuje sprawców kradzieży, którzy w nocy ze środy na czwartek napadli na wypełnioną monetami ciężarówkę, zaparkowaną przed jednym z hipermarketów.

W czwartek rano, tuż po godzinie 6 lokalnego czasu, policjanci z Filadelfii otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do jakiej miało dojść poprzedniej nocy. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy włamali się przy pomocy nożyc do metalu do naczepy jednej z zaparkowanych przed hipermarketem Walmart ciężarówek. Samochód wypełniony był monetami dziesięciocentowymi, odebranymi wcześniej przez kierowcę z Mennicy Stanów Zjednoczonych.