W ponad dwustuletniej historii Stanów Zjednoczonych nie jest pierwszym byłym prezydentem, który wróci do Białego Domu, ale z pewnością będzie pierwszym, który obejmie urząd z wyrokiem w sprawie karnej. W poniedziałek odbędzie się inauguracja prezydentury Donalda Trumpa.

Sznajder: teraz będzie absolutna lojalność

- Teraz będzie absolutna lojalność. Nikt mu nie wbije kija w szprychy, nikt mu nie podstawi nogi, nikt mu wewnętrznie nie utrudni realizacji tego, co on będzie chciał - uważa.

Michał Sznajder, zwracając uwagę na procesy sądowe, stwierdza, że Trump "doskonale wiedział, kto za nim siedział, kto przyjeżdżał do Nowego Jorku i kto wspierał". - Było to potem w relacjach, kto jest, kto siedzi, kto publikuje wpisy, kto go popiera i to był niesamowity test - dodaje.