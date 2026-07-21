Świat Rzucili się na pomoc tonącemu. Zginęło pięć osób Oprac. Adrian Wróbel |

Akcja służb na rzece Scioto w Ohio Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: CNN

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na rzece Scioto w miejscowości Powell, na przedmieściach Columbus w amerykańskim stanie Ohio. Cztery osoby pospieszyły na ratunek pływakowi, który nie był w stanie utrzymać się na powierzchni.

Tragiczna próba ratunku. Pięć osób nie żyje

- Osoby, które wskoczyły do wody, by udzielić pomocy, same znalazły się w niebezpieczeństwie - powiedział na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Delaware Jeffrey Balzer, cytowany przez agencję Associated Press. Zginęło pięć osób.

Szeryf przekazał, że zaalarmowane ekipy ratunkowe odnalazły w niedzielę dwie kobiety. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono ich zgon. Na ciała trzech mężczyzn ekipy ratunkowe natrafiły w rzece w poniedziałek.

AP podkreśliła, opierając się na danych Służby Geologicznej USA rejestrowanych przy pobliskiej tamie, że w niedzielę poziom wody w rzece był wysoki, a nurt szybki. Przepływ wody wynosił wówczas około 10 metrów sześciennych na sekundę, co oznacza ponad czterokrotny wzrost w ciągu trzech dni i ponad dwukrotną wysokość średniego przepływu.

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