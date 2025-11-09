Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uciekał przed policyjnym pościgiem, uderzył w bar. Nie żyją cztery osoby

Ybor City, Floryda
Uciekający przed policją samochód uderzył w bar na Florydzie
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]
W Tampie na Florydzie kierowca samochodu uciekał przed policją i uderzył w grupę kilkunastu ludzi stojących przed zatłoczonym barem. Są ofiary śmiertelne i ranni. Bar znajduje się w dzielnicy znanej z nocnego życia.

Agencja Associated Press zacytowała komunikat policji, według której w sobotę po północy jednostka patrolowa zauważyła jadącego brawurowo autostradą srebrnego sedana, który wcześniej uczestniczył w nielegalnym wyścigu ulicznym w innej dzielnicy.

Patrol dogonił pojazd i próbował wykonać manewr PIT (ang. Precision Immobilization Technique). Polega on na delikatnym uderzeniu w jeden z narożników tylnego błotnika ściganego samochodu w celu spowodowania obrotu tego pojazdu wokół własnej osi, a w efekcie - wytracenia prędkości. Próba ta jednak się nie powiodła.

Miejsce zdarzenia w Tampie na Florydzie
Miejsce zdarzenia w Tampie na Florydzie
Źródło: Jefferee Woo / Zuma Press / Forum

Pojazd pędził w kierunku historycznej i znanej z nocnego życia dzielnicy Ybor City w pobliżu centrum miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił kontrolę nad samochodem i uderzył w kilkanaście osób stojących przed barem Bradley's.

W wyniku zdarzenia trzy osoby zginęły na miejscu, a czwarta zmarła w szpitalu. Policja przekazała, że spośród 11 hospitalizowanych osób dwie były w stanie krytycznym, siedem - w stanie stabilnym, a dwie po opatrzeniu ran zostały wypisane ze szpitala. Dwie inne osoby odniosły niewielkie obrażenia i nie chciały udać się do szpitala.

Zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego jako 22-letniego Silasa Sampsona, który został zatrzymany i przebywa w więzieniu hrabstwa Hillsborough. Z dokumentów sądowych wynika, że postawiono mu cztery zarzuty zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz cztery zarzuty ucieczki lub uniknięcia pościgu ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wszystkie te czyny są przestępstwami pierwszego stopnia.

Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie

BIZNES

"To, co wydarzyło się w Ybor City było druzgocące. Rodziny są w żałobie, ratownicy cierpią, nasze miasto odczuwa tę stratę. Moje myśli są z każdym, kogo to dotknęło. Śledztwo trwa, a nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności nigdy nie było silniejsze" - przekazała na platformie X burmistrz Tampy Jane Castor.

Manewry "wysokiego ryzyka"

Jak zwróciła uwagę agencja Associated Press, w ostatnich latach niektóre stany i władze lokalne w USA naciskały na ograniczenie pościgów samochodowych z dużą prędkością, aby chronić zarówno postronne osoby, jak i funkcjonariuszy.

W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych, w badaniach, finansowanych przez Departament Sprawiedliwości USA i przeprowadzonych w 2023 roku, zalecano rzadsze stosowanie pościgów, zwracając uwagę, że zagrożenia często przeważają nad bezpośrednią potrzebą zatrzymania danej osoby. W raporcie tym manewry PIT określono jako "wysokiego ryzyka".

AP podała, że na Florydzie ograniczenia dotyczące pościgów samochodowych i manewrów PIT zostały jednak złagodzone.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas//akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jefferee Woo / Zuma Press / Forum

Udostępnij:
TAGI:
USANielegalne wyścigiPolicja
Czytaj także:
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant szuka partnerów w Polsce. Ma też ofertę dla wojska
BIZNES
Osadnicy izraelscy na okupowanym Zachodnim Brzegu
Atak izraelskich osadników na Palestyńczyków zbierających oliwki
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Ostrzeżenie przed tsunami w Japonii
METEO
imageTitle
Bolesna decyzja Djokovicia. "Już przed meczem było źle"
EUROSPORT
Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Chiny zmieniają decyzję. Łagodzą ograniczenia
BIZNES
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Deklaruje, że chce zmienić swój kraj. Spotka się z Trumpem
Świat
imageTitle
Zwycięstwo San Antonio Spurs. Udany występ Sochana
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Dwie wielkie wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Podjęli decyzję. Będą domagać się wykluczenia Izraela z UEFA
EUROSPORT
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Filipiny. Ludzie ewakuowani w związku z nadejściem supertajfunu
Prawie milion ewakuowanych. Idzie supertajfun
METEO
Przedstawiciele partii Razem podczas kongresu tego ugrupowania w Warszawie. 8 listopada 2025 roku
Nie głosowali w sprawie aresztu dla Ziobry. Partia "zdezerterowała"
Polska
imageTitle
To wydawało się niemożliwe. "Oszałamiający gol" piłkarza Bayernu
EUROSPORT
Samotność
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania
Joanna Kostyła
imageTitle
Zaskakujące sceny po finale. Rybakina nie chciała mieć z nią zdjęcia
EUROSPORT
Nord Stream 2
Ma zostać wydany Niemcom, prowadzi głodówkę. "Jego stan jest krytyczny"
Świat
Mgła
Znowu nic nie widać. Tu we znaki daje się mgła
METEO
Potężne fale na Teneryfie zabiły trzy osoby i raniły kilkanaście
Potężne fale na hiszpańskiej wyspie. Są ofiary śmiertelne
METEO
Lotnisko w belgijskim Liege
To już coraz częstszy problem w tym kraju. Ruch lotniczy znowu był zawieszony
Świat
Zbigniew Ziobro
Kolejne kroki w sprawie Ziobry, podpis prezydenta, rekordowy czek Rybakiny
TO WARTO WIEDZIEĆ
Miejscami będzie deszczowo
Chłodno, a lokalnie deszczowo. Pogoda na dziś
METEO
Zbigniew Ziobro
Rzecznik prezydenta o "absurdalnej" sytuacji dotyczącej Ziobry
Polska
imageTitle
"Rażąca" wpadka polskiego bramkarza. Francuzi nie mieli litości
EUROSPORT
imageTitle
Polonia przerwała serię lidera 1. ligi. Wisła z drugą porażką w sezonie
Najnowsze
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Sprzeczne informacje w sprawie sankcji. Orban już się pochwalił
Świat
imageTitle
Rosjan zabraknie na igrzyskach. "To rodzaj szantażu"
EUROSPORT
Doktor Joseph Roberson
Jedno na dziewięć tysięcy dzieci rodzi się w Polsce z tą wadą
Marzanna Zielińska
imageTitle
Piast zachwycił w śląskich derbach
EUROSPORT
Brak prądu w Charkowie po rosyjskim ostrzale, 8 listopada 2025 roku
Atak w Ukrainie. "Nigdy wcześniej niewidziana" liczba rakiet i dronów
Świat
Zniszczenia w Wietnamie
Istniała prawie 200 lat, potężny żywioł zamienił ją w ruinę
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica