Uciekał przed policyjnym pościgiem, uderzył w bar. Nie żyją cztery osoby

Agencja Associated Press zacytowała komunikat policji, według której w sobotę po północy jednostka patrolowa zauważyła jadącego brawurowo autostradą srebrnego sedana, który wcześniej uczestniczył w nielegalnym wyścigu ulicznym w innej dzielnicy.

Patrol dogonił pojazd i próbował wykonać manewr PIT (ang. Precision Immobilization Technique). Polega on na delikatnym uderzeniu w jeden z narożników tylnego błotnika ściganego samochodu w celu spowodowania obrotu tego pojazdu wokół własnej osi, a w efekcie - wytracenia prędkości. Próba ta jednak się nie powiodła.

Miejsce zdarzenia w Tampie na Florydzie Źródło: Jefferee Woo / Zuma Press / Forum

Pojazd pędził w kierunku historycznej i znanej z nocnego życia dzielnicy Ybor City w pobliżu centrum miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił kontrolę nad samochodem i uderzył w kilkanaście osób stojących przed barem Bradley's.

W wyniku zdarzenia trzy osoby zginęły na miejscu, a czwarta zmarła w szpitalu. Policja przekazała, że spośród 11 hospitalizowanych osób dwie były w stanie krytycznym, siedem - w stanie stabilnym, a dwie po opatrzeniu ran zostały wypisane ze szpitala. Dwie inne osoby odniosły niewielkie obrażenia i nie chciały udać się do szpitala.

Zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego jako 22-letniego Silasa Sampsona, który został zatrzymany i przebywa w więzieniu hrabstwa Hillsborough. Z dokumentów sądowych wynika, że postawiono mu cztery zarzuty zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz cztery zarzuty ucieczki lub uniknięcia pościgu ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wszystkie te czyny są przestępstwami pierwszego stopnia.

"To, co wydarzyło się w Ybor City było druzgocące. Rodziny są w żałobie, ratownicy cierpią, nasze miasto odczuwa tę stratę. Moje myśli są z każdym, kogo to dotknęło. Śledztwo trwa, a nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności nigdy nie było silniejsze" - przekazała na platformie X burmistrz Tampy Jane Castor.

What happened in Ybor last night was devastating. Families are grieving, first responders are hurting, and our city feels this loss. My thoughts are with everyone affected. The investigation continues, and our commitment to keeping our community safe has never been stronger. — Jane Castor (@JaneCastor) November 8, 2025 Rozwiń

Manewry "wysokiego ryzyka"

Jak zwróciła uwagę agencja Associated Press, w ostatnich latach niektóre stany i władze lokalne w USA naciskały na ograniczenie pościgów samochodowych z dużą prędkością, aby chronić zarówno postronne osoby, jak i funkcjonariuszy.

W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych, w badaniach, finansowanych przez Departament Sprawiedliwości USA i przeprowadzonych w 2023 roku, zalecano rzadsze stosowanie pościgów, zwracając uwagę, że zagrożenia często przeważają nad bezpośrednią potrzebą zatrzymania danej osoby. W raporcie tym manewry PIT określono jako "wysokiego ryzyka".

AP podała, że na Florydzie ograniczenia dotyczące pościgów samochodowych i manewrów PIT zostały jednak złagodzone.

