Uciekał przed policyjnym pościgiem, uderzył w bar. Nie żyją cztery osoby

Agencja Associated Press zacytowała komunikat policji, według której w sobotę po północy jednostka patrolowa zauważyła jadącego brawurowo autostradą srebrnego sedana, który wcześniej uczestniczył w nielegalnym wyścigu ulicznym w innej dzielnicy.
Patrol dogonił pojazd i próbował wykonać manewr PIT (ang. Precision Immobilization Technique). Polega on na delikatnym uderzeniu w jeden z narożników tylnego błotnika ściganego samochodu w celu spowodowania obrotu tego pojazdu wokół własnej osi, a w efekcie - wytracenia prędkości. Próba ta jednak się nie powiodła.
Pojazd pędził w kierunku historycznej i znanej z nocnego życia dzielnicy Ybor City w pobliżu centrum miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił kontrolę nad samochodem i uderzył w kilkanaście osób stojących przed barem Bradley's.
W wyniku zdarzenia trzy osoby zginęły na miejscu, a czwarta zmarła w szpitalu. Policja przekazała, że spośród 11 hospitalizowanych osób dwie były w stanie krytycznym, siedem - w stanie stabilnym, a dwie po opatrzeniu ran zostały wypisane ze szpitala. Dwie inne osoby odniosły niewielkie obrażenia i nie chciały udać się do szpitala.
Zatrzymanie sprawcy
Funkcjonariusze zidentyfikowali podejrzanego jako 22-letniego Silasa Sampsona, który został zatrzymany i przebywa w więzieniu hrabstwa Hillsborough. Z dokumentów sądowych wynika, że postawiono mu cztery zarzuty zabójstwa w wyniku wypadku drogowego oraz cztery zarzuty ucieczki lub uniknięcia pościgu ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Wszystkie te czyny są przestępstwami pierwszego stopnia.
"To, co wydarzyło się w Ybor City było druzgocące. Rodziny są w żałobie, ratownicy cierpią, nasze miasto odczuwa tę stratę. Moje myśli są z każdym, kogo to dotknęło. Śledztwo trwa, a nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności nigdy nie było silniejsze" - przekazała na platformie X burmistrz Tampy Jane Castor.
Manewry "wysokiego ryzyka"
Jak zwróciła uwagę agencja Associated Press, w ostatnich latach niektóre stany i władze lokalne w USA naciskały na ograniczenie pościgów samochodowych z dużą prędkością, aby chronić zarówno postronne osoby, jak i funkcjonariuszy.
W związku ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych, w badaniach, finansowanych przez Departament Sprawiedliwości USA i przeprowadzonych w 2023 roku, zalecano rzadsze stosowanie pościgów, zwracając uwagę, że zagrożenia często przeważają nad bezpośrednią potrzebą zatrzymania danej osoby. W raporcie tym manewry PIT określono jako "wysokiego ryzyka".
AP podała, że na Florydzie ograniczenia dotyczące pościgów samochodowych i manewrów PIT zostały jednak złagodzone.
Źródło: PAP, tvn24.pl
