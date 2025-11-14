Logo strona główna
Świat

Już nie resort obrony. Nowa tablica na budynku Pentagonu

Pentagon i amerykańskie budynki rządowe. Nagranie archiwalne
Na budynku Pentagonu zawisły tablice z napisem "Ministerstwo Wojny". We wrześniu prezydent USA Donald Trump pozwolił resortowi na jej używanie. Na stronie Pentagonu podano, że departament nosił taką nazwę przez ponad 150 lat.

Personel zdjął w czwartek dwie tablice wykonane z brązu wiszące przy wejściach do Pentagonu, a na ich miejscu pojawiły się płyty z nazwą "Ministerstwo Wojny". Jedną z nich symbolicznie pomógł zainstalować szef Pentagonu Pete Hegseth.

Szef Pentagonu Pete Hegseth instaluje płytę z nazwą "Ministerstwo Wojny"
- Chcemy, aby każdy, kto przechodzi przez te drzwi, wiedział, że traktujemy zmianę nazwy tej organizacji bardzo poważnie - powiedział Hegseth. - Kochamy to wszystko, co reprezentowało sobą ministerstwo obrony. Ale to jest nowa era ministerstwa wojny, które koncentruje się na wygrywaniu wojen (...) - dodał.

Poprzednie tablice wisiały na budynku przez ponad 70 lat - poinformował szef Pentagonu. Na stronie departamentu obrony podano, że poprzednia nazwa, przywrócona na mocy rozporządzenia Donalda Trumpa, obowiązywała przez ponad 150 lat, od 1789 do 1947 roku.

Płyta z napisem "Ministerstwo Wojny" przy wejściu do Waszyngtonu
Rozporządzenie Trumpa

We wrześniu prezydent USA podpisał rozporządzenie pozwalające na używanie przez resort obrony nazwy "Ministerstwo Wojny" jako alternatywnej nazwy instytucji.

Według podpisanego przez Trumpa dokumentu, "resort ma większym stopniu skoncentrować uwagę na interesie narodowym i sygnalizować przeciwnikom USA gotowość do podjęcia wojny w obronie ich interesów". Dokument nie zmienia formalnie nazwy resortu, lecz pozwala na używanie nowej nazwy.

Trump mówił, że choć nie jest pewny, czy potrzebuje ustawy Kongresu do pełnej zmiany nazwy, to zwróci się do niego w tej sprawie. Kongres w 1947 roku przemianował ówczesne Ministerstwo Wojny na Ministerstwo Obrony i większość ekspertów uważa, że tylko ustawa może przywrócić dawną nazwę.

OGLĄDAJ: Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech, DOW

Pentagon USA Donald Trump Pete Hegseth
