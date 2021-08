Złote Medale Kongresu za obronę Kapitolu

6 stycznia 2021 roku doszło do ataku na Kapitol. Do budynku wtargnęli sympatycy kończącego kadencję prezydenta Donalda Trumpa, którzy wcześniej otoczyli budynek. Doszło do brutalnych zamieszek. Posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych, który zebrał się, aby zatwierdzić wyborczą wygraną Joe Bidena, zostało na pewien czas przerwane.