Według "Washington Post", który podał tę informację jako pierwszy, spotkanie szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha ma odbyć się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w Wirginii, nieopodal Waszyngtonu.

Na spotkanie mieli zostać zaproszeni wszyscy dowódcy w randze generała brygady (lub jego odpowiednika w marynarce wojennej) lub wyższym, również ci stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Indo-Pacyfiku.

Sekretarz nie podał przyczyny zwołania dowódców i nie wiedzą o niej także zaproszeni generałowie. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził jedynie, że Hegseth "zwróci się do wysokich rangą dowódców wojskowych w pierwszej połowie przyszłego tygodnia".

Według dziennika oraz agencji Reutera, nagłe i prawdopodobnie bezprecedensowe zebranie najwyższych rangą dowódców wywołało niepokój w wojsku, a także obawy o sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Trump: dlaczego to takie ważne?

Dopytywany o sprawę prezydent USA Donald Trump, odparł: - Dlaczego to takie ważne?

- Pamiętajcie, że jestem prezydentem pokoju – dodał. - Uwielbiam to. To znaczy, uważam, że to wspaniałe - kontynuował prezydent USA. - Pozwólmy mu wyrażać przyjazne nastawienie do generałów i admirałów z całego świata - dodał.

Do rozmowy z dziennikarzami włączył się wiceprezydent J.D. Vance, który przekonywał, że w spotkaniu szefa Pentagonu z generałami "nie ma nic niezwykłego" i wyraził zdziwienie, że media "robią z tego tak wielką sprawę".

- To jest wielka sprawa? Też myślę, że nie, ale też czy to nie jest dobrze. Nasze wojsko jest szanowane na całym świecie - podkreślił.

.@POTUS: "Why is that such a big deal?... Remember, I'm the President of peace."@VP: "It's not particularly unusual that Generals who report to @SecWar... are coming to speak with the Secretary of War... I think it's odd that you guys have made it into such a big story." https://t.co/hC95mop4MC pic.twitter.com/KmLt3pq9R6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 25, 2025 Rozwiń Źródło: X

