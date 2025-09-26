Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef Pentagonu wzywa generałów. Trump: wspaniale

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Źródło: Reuters
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wezwał na nadzwyczajne spotkanie w bazie Quantico w Wirginii setki czołowych dowódców sił zbrojnych, bez podania przyczyny. Pytany o tę sprawę prezydent USA Donald Trump pochwalił tę decyzję.

Według "Washington Post", który podał tę informację jako pierwszy, spotkanie szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha ma odbyć się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w Wirginii, nieopodal Waszyngtonu.

Na spotkanie mieli zostać zaproszeni wszyscy dowódcy w randze generała brygady (lub jego odpowiednika w marynarce wojennej) lub wyższym, również ci stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Indo-Pacyfiku.

Hegseth wzywa najważniejszych dowódców. Nie ujawnił celu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hegseth wzywa najważniejszych dowódców. Nie ujawnił celu

Sekretarz nie podał przyczyny zwołania dowódców i nie wiedzą o niej także zaproszeni generałowie. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził jedynie, że Hegseth "zwróci się do wysokich rangą dowódców wojskowych w pierwszej połowie przyszłego tygodnia".

Według dziennika oraz agencji Reutera, nagłe i prawdopodobnie bezprecedensowe zebranie najwyższych rangą dowódców wywołało niepokój w wojsku, a także obawy o sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Trump: dlaczego to takie ważne?

Dopytywany o sprawę prezydent USA Donald Trump, odparł: - Dlaczego to takie ważne?

- Pamiętajcie, że jestem prezydentem pokoju – dodał. - Uwielbiam to. To znaczy, uważam, że to wspaniałe - kontynuował prezydent USA. - Pozwólmy mu wyrażać przyjazne nastawienie do generałów i admirałów z całego świata - dodał.

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Do rozmowy z dziennikarzami włączył się wiceprezydent J.D. Vance, który przekonywał, że w spotkaniu szefa Pentagonu z generałami "nie ma nic niezwykłego" i wyraził zdziwienie, że media "robią z tego tak wielką sprawę".

 - To jest wielka sprawa? Też myślę, że nie, ale też czy to nie jest dobrze. Nasze wojsko jest szanowane na całym świecie - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, The Hill

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAPete HegsethPentagon
Czytaj także:
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
imageTitle
Polska - Włochy, czyli finał przed finałem. "Nie ma faworyta"
EUROSPORT
imageTitle
Trzeci taki Polak w historii. Kosmiczne wyróżnienie dla Czesława Langa
EUROSPORT
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie błotne. Chciał je dać "w prezencie"
WARSZAWA
shutterstock_2565912241
Episkopat o "wzbudzanej niechęci". "Czasami fałszywie w imię obrony wartości"
Polska
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów, chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Departament sprawiedliwości USA wniósł oskarżenie karne przeciwko Jamesowi Comeyowi
Były szef FBI oskarżony o krzywoprzysięstwo
Świat
Prorosyjski oligarcha Vladimir Plahotniuc usłyszał zarzuty
Prorosyjski oligarcha sprowadzony w przededniu wyborów. "Gigantyczny sukces obozu prozachodniego"
Świat
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
Flotylla płynie do Gazy. Izraelska "marynarka jest przygotowana"
Świat
Mark Rutte
Szef NATO o zestrzeliwaniu, "nietypowa trasa" Netanjahu, Hegseth wzywa dowódców
TO WARTO WIEDZIEĆ
Miejscami będzie pogodnie
Wiele słonecznych miejsc, do 18 stopni
METEO
imageTitle
Lewandowski na ratunek Barcelonie, trzeci gol w sezonie
EUROSPORT
pc
"Nie mogłem się oderwać". Komasa o prowokacyjnym projekcie, który otworzy festiwal w Toronto
Monika Olejnik
Mahmud Abbas na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku
Odmówiono mu wizy, ale przemówienie wygłosił
Świat
imageTitle
O wyniku Orlen Wisły w Lidze Mistrzów zadecydowała ostatnia akcja
EUROSPORT
Carla Bruni i Nicolas Sarkozy. Zdjęcie z 25 września
"Miłość jest odpowiedzią". Carla Bruni u boku skazanego Nicolasa Sarkozy'ego
Świat
Franciszek Sterczewski
Sterczewski po ataku na flotyllę: mam nadzieję, że rząd stanie po naszej stronie
Polska
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
BIZNES
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
WARSZAWA
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO. "Chodzi o jego postępowanie"
WARSZAWA
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
METEO
Zbigniew Ziobro w Sejmie
"Nie strasz, nie strasz". Echa listu Święczkowskiego w sprawie Ziobry
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sędziowie Schab i Iwaniec z nowymi zarzutami
Polska
imageTitle
Zagłębie Lubin skuteczne w dogrywce, kompromitacja Ruchu Chorzów
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
BIZNES
imageTitle
Defensywa przecieka. Druga z rzędu wyraźna porażka Industrii
EUROSPORT
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
WARSZAWA
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
BIZNES
Szymon Hołownia
Hołownia pogodził się z utratą stanowiska? "Jest człowiekiem słowa"
Polska
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica