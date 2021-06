Strzelanina w Teksasie, wielu rannych. "Nie mogę powiedzieć, że zagrożenie zostało zażegnane"

W Austin w stanie Teksas doszło w sobotę do strzelaniny. 13 osób trafiło do szpitala z obrażeniami, dwie są w stanie ciężkim - poinformowała miejscowa policja. Tożsamość napastnika nie została ustalona. Trwają poszukiwania sprawcy.

Kilkanaście osób rannych

Jak dodał, część rannych została przetransportowana do szpitala w policyjnych radiowozach, gdyż karetki pogotowia miały utrudniony dostęp do miejsca zdarzenia. Chacon powiedział, że szósta ulica, na której doszło do strzelaniny, została wcześniej zabarykadowana, by uniemożliwić ruch pojazdów.