Strzelał do samochodów na autostradzie. Koniec obławy

Znaleziono ciało należące najprawdopodobniej do mężczyzny, który strzelał do samochodów na autostradzie w stanie Kentucky - przekazała lokalna policja. Jego tożsamość zostanie jeszcze potwierdzona podczas sekcji zwłok. W zdarzeniu z 7 września rannych zostało pięć osób.

W środę policja ze stanu Kentucky poinformowała, że najprawdopodobniej udało się odnaleźć sprawcę strzałów na autostradzie I-75 w hrabstwie Laurel z 7 września. 32-letni Joseph Couch strzelał wówczas do przejeżdżających drogą samochodów, co najmniej dwunastu, i ranił pięć osób. Według funkcjonariuszy, to właśnie jego ciało zostało odnalezione w leśnym terenie, gdzie prowadzono poszukiwania. W działania zaangażowane były m.in. śmigłowce policyjne, drony, psy tropiące i specjalne zespoły śledczych.