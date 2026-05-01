Świat

Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie

Strzały na balu korespondentów
Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa. Nowe nagranie
Źródło: TVN24, Reuters
Jest nowe nagranie ze sprawcą strzelaniny, do której doszło podczas gali dziennikarzy z udziałem prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Prokuratura opublikowała zapis z kamer monitoringu. Widać, jak napastnik z długą bronią przebiega obok policjantów, zaraz później padają strzały.

Nowe nagranie zostało opublikowane w czwartek w serwisie X przez prokurator federalną dla Dystryktu Kolumbii Jeanine Pirro. Wydaje się ono być wyraźniejszą i wydłużoną wersją klipu, opublikowanego wcześniej przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych - zauważa BBC.

Na nagraniu widać napastnika Cole'a Tomasa Allena, który wybiega na korytarz z bronią w ręku, kierując się w stronę punktu kontroli bezpieczeństwa. Zaczyna strzelać do policjantów, którzy ruszają za nim.

Źródło: US Attorney Pirro/X

Na spowolnionym nagraniu przekazanym przez śledczych zaznaczono momenty strzałów. Trafiony został jeden z funkcjonariuszy, odniósł niegroźne rany. Ten sam policjant oddał pięć strzałów w stronę podejrzanego.

Na nagraniu sprzed strzelaniny widać sprawcę chodzącego po hotelu. Według prokuratury zachowanie mężczyzny wskazuje na to, że rozpoznawał teren.

Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa, sprawca usłyszał zarzut

Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę. Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali.

Cole Tomas Allen, który otworzył ogień, usłyszał w poniedziałek zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Grozi mu dożywocie.

Źródło: TVN24, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: US Attorney Pirro/X

