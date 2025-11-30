Strzały w trakcie przyjęcia urodzinowego. Są ofiary

Policja w Kalifornii. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Biuro szeryfa hrabstwa San Joaquin poinformowało, że zgłoszenie o strzałach centrum dyspozytorskie otrzymało tuż przed godziną 18 czasu lokalnego (godzina 3 w nocy czasu polskiego). Policjanci zostali wysłani przed jeden z budynków przy ulicy Lucile w mieście Stockton.

Biuro potwierdziło, że w wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, a co najmniej 14 zostało rannych. Część poszkodowanych trafiła do szpitala. Heather Brent, rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa San Joaquin, przekazała, że wśród postrzelonych były osoby w różnym wieku, w tym dzieci.

Miejsce zdarzenia znajduje się w pobliżu kilku firm. Śledztwo wciąż trwa, a teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Podejrzany pozostaje na wolności.

"Wstępne wyniki sugerują, że mogło to być celowe zdarzenie, a śledczy analizują wszystkie możliwości" - poinformowano we wpisie biura na platformie X.

Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025 Rozwiń

W komunikacie zaapelowano "do każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, nagrania wideo lub mógł być świadkiem, aby natychmiast skontaktował się z Biurem Szeryfa Hrabstwa San Joaquin".

Strzały w czasie przyjęcia urodzinowego

Zastępca burmistrza Stockton Jason Lee przekazał, że strzały padły na przyjęciu urodzinowym dziecka. "Dziś wieczorem moje serce jest ciężkie w sposób, który trudno opisać słowami" - przyznał.

"Przyjęcie urodzinowe nigdy nie powinno być miejscem, gdzie rodziny obawiają się o swoje życie" - napisał Lee.

