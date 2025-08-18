Logo strona główna
W Białym Domu odbędzie się spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego oraz innych europejskich przywódców. Amerykański prezydent opublikował wpis na temat spotkania. Z kolei, jak podaje agencja Ukrinform, ukraiński lider spotkał się w USA już ze specjalnym wysłannikiem Keithem Kelloggiem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia wokół rozmów.

Oglądaj wydanie specjalne dziś od godziny 17.15 w TVN24+ i TVN24.

Poniedziałkowe rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją, która rozpętała brutalną wojnę, i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na rozmowach nie będzie polskiego przedstawiciela.

Trump nawiązał na swojej platformie Truth Social do spotkania. "Wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościliśmy tu tylu europejskich przywódców naraz" - napisał. Dodał, że to "wielki zaszczyt dla Ameryki" i "zobaczymy, jakie będą rezultaty".

Wydarzenia z Waszyngtonu relacjonujemy w tvn24.pl:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Erik Gonzalez / Shutterstock

USAWołodymyr ZełenskiDonald TrumpEuropaWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
