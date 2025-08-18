Oglądaj wydanie specjalne dziś od godziny 17.15 w TVN24+ i TVN24.
Poniedziałkowe rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją, która rozpętała brutalną wojnę, i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na rozmowach nie będzie polskiego przedstawiciela.
Trump nawiązał na swojej platformie Truth Social do spotkania. "Wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościliśmy tu tylu europejskich przywódców naraz" - napisał. Dodał, że to "wielki zaszczyt dla Ameryki" i "zobaczymy, jakie będą rezultaty".
Wydarzenia z Waszyngtonu relacjonujemy w tvn24.pl:
Autorka/Autor: akr/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Erik Gonzalez / Shutterstock