Śmierć w czasie przejażdżki rollercoasterem

32-letni Kevin Rodriguez Xavala został znaleziony nieprzytomny na kolejce górskiej Stardust Racers, a przyczyną jego śmierci były liczne urazy spowodowane uderzeniami tępymi narzędziami - poinformował lekarz sądowy hrabstw Orange i Osceola.
Biuro szeryfa hrabstwa Orange poinformowało, że funkcjonariusze znaleźli mężczyznę na kolejce i zabrali go do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.
"Jesteśmy zdruzgotani tym tragicznym wydarzeniem i składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego" - przekazał w oświadczeniu rzecznik parku rozgrywki. Epic Universe zostało otwarte w maju, ma pięć sekcji tematycznych i hotel na 500 pokoi. Atrakcja, na której doszło do wypadku, została zamknięta - podano w oświadczeniu.
Wątpliwości wokół przyczyn śmierci
Dyrektor generalny i założyciel firmy konsultingowej International Theme Park Services Dennis Speigel ocenił, że "wnioski z sekcji zwłok są szokujące i wywołały więcej pytań niż odpowiedzi".
- Czy obrażenia dotyczyły głowy czy klatki piersiowej? Czy uderzał się w coś? Czy siedział prawidłowo? - zastanawiał się Speigel w rozmowie z CNN. - Czy to był wypadek spowodowany przez przejażdżkę, czy przez to, że on coś zrobił? - dopytywał.
Kolejka górska, na której doszło do wypadku - w opisie na stronie internetowej parku rozrywki - została określona jako "zapierająca dech w piersiach kolejka z dwoma startami, osiągająca niewiarygodne prędkości".
Stacja CNN zwróciła uwagę, że największe parki rozrywki na Florydzie są zwolnione z państwowych inspekcji bezpieczeństwa. Centra takie jak Disney World czy Universal przeprowadzają własne inspekcje i stosują własne protokoły bezpieczeństwa, ale muszą zgłaszać do władz stanowych wszelkie przypadki, w których ktoś ucierpiał lub zginął.
