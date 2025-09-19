Logo strona główna
Świat

Śmierć w czasie przejażdżki rollercoasterem

Kolejka górska Stardust Racers w Universal’s Epic Universe
Do tragedii doszło 30 maja w Orlando
Źródło: tvn24.pl
Nie żyje mężczyzna, który wziął udział w przejażdżce rollercoasterem w nowym parku rozrywki Epic Universe w Orlando na Florydzie - poinformował park rozrywki.

32-letni Kevin Rodriguez Xavala został znaleziony nieprzytomny na kolejce górskiej Stardust Racers, a przyczyną jego śmierci były liczne urazy spowodowane uderzeniami tępymi narzędziami - poinformował lekarz sądowy hrabstw Orange i Osceola.

Biuro szeryfa hrabstwa Orange poinformowało, że funkcjonariusze znaleźli mężczyznę na kolejce i zabrali go do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon.

"Jesteśmy zdruzgotani tym tragicznym wydarzeniem i składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego" - przekazał w oświadczeniu rzecznik parku rozgrywki. Epic Universe zostało otwarte w maju, ma pięć sekcji tematycznych i hotel na 500 pokoi. Atrakcja, na której doszło do wypadku, została zamknięta - podano w oświadczeniu.

Kolejka górska Stardust Racers w Epic Universe
Kolejka górska Stardust Racers w Epic Universe
Źródło: Shutterstock

Wątpliwości wokół przyczyn śmierci

Dyrektor generalny i założyciel firmy konsultingowej International Theme Park Services Dennis Speigel ocenił, że "wnioski z sekcji zwłok są szokujące i wywołały więcej pytań niż odpowiedzi".

- Czy obrażenia dotyczyły głowy czy klatki piersiowej? Czy uderzał się w coś? Czy siedział prawidłowo? - zastanawiał się Speigel w rozmowie z CNN. - Czy to był wypadek spowodowany przez przejażdżkę, czy przez to, że on coś zrobił? - dopytywał.

Kolejka górska, na której doszło do wypadku - w opisie na stronie internetowej parku rozrywki - została określona jako "zapierająca dech w piersiach kolejka z dwoma startami, osiągająca niewiarygodne prędkości".

Stacja CNN zwróciła uwagę, że największe parki rozrywki na Florydzie są zwolnione z państwowych inspekcji bezpieczeństwa. Centra takie jak Disney World czy Universal przeprowadzają własne inspekcje i stosują własne protokoły bezpieczeństwa, ale muszą zgłaszać do władz stanowych wszelkie przypadki, w których ktoś ucierpiał lub zginął.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: NBC News, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USA
