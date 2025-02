Prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem, próbując wynegocjować zakończenie trwającej w Ukrainie wojny - podał dziennik "New York Post", powołując się na wywiad, którego Trump udzielił gazecie na pokładzie Air Force One.

Jak podał "New York Post", Donald Trump miał w piątek na pokładzie Air Force One udzielić gazecie wywiadu, w którym ujawnił, że odbył telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Jak przekonywał prezydent USA, ma on konkretny plan na zakończenie wojny. - Każdego dnia giną ludzie. Ta wojna na Ukrainie jest tak zła - oznajmił.