Przesunięta data potencjalnego bankructwa USA. Negocjator: porozumienie w zasięgu ręki

Czołowy republikański negocjator Patrick McHenry powiedział, że porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia USA jest w zasięgu ręki. Tymczasem sekretarz skarbu USA Janet Yellen w liście do spikera Izby Reprezentantów poinformowała, że szacowana data wyczerpania się środków na pokrycie zobowiązań finansowych USA w przypadku braku podniesienia limitu zadłużenia to obecnie 5 czerwca.

Przesunięta data potencjalnego bankructwa USA

"Bazując na najnowszych dostępnych danych, szacujemy, że jeśli nie dojdzie do podniesienia lub zawieszenia limitu zadłużenia, to nie będzie środków, by zaspokoić zobowiązania rządu do 5 czerwca" - napisała sekretarz skarbu USA Janet Yellen w liście do spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego.