USA wystrzeliły rakietę międzykontynentalną Minuteman III

Amerykański Minuteman III. DF-41 to jego chiński odpowiednik Źródło: USAF (materiał częściowo bez dźwięku)

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Siły zbrojne USA wystrzeliły w środę nieuzbrojony pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) Minuteman III w ramach planowanej wcześniej rutynowej próby rakiety zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych.

Jak podano w komunikacie, rakieta została wystrzelona z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii i przeleciała ponad 6,7 tysiąca kilometrów, po czym wylądowała na poligonie im. Ronalda Reagana na atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla.

Pocisk został uruchomiony zdalnie z samolotu E-6B Marynarki Wojennej USA za pomocą zapasowego systemu dowodzenia ALCS.

"Mamy pokój poprzez siłę" - napisał Departament Wojny we wpisie na X, publikując fotografię z testów.

An unarmed Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile launches during an operational test at 01:35 a.m. Pacific Time Nov. 5, 2025, at Vandenberg Space Force Base, Calif.



Under @POTUS & @SECWAR, we have PEACE THROUGH STRENGTH. pic.twitter.com/sE2nU84TtF — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 5, 2025 Rozwiń

Wojsko podkreśliło natomiast w oświadczeniu, że środowy test - GT 254 - jest "częścią serii rutynowych i okresowych działań kluczowych dla oceny możliwości Minutemana III".

Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem powiadomiły Rosję o wystrzeleniu rakiety - poinformowała zaś agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Minuteman III to podstawowy pocisk klasy ICBM w amerykańskim arsenale nuklearnym, który w służbie jest od lat 70. i docelowo ma zostać zastąpiony przez LGM-35 Sentinel.

USA planują testy broni jądrowej

Testy tych rakiet przeprowadzane są rutynowo - ostatni miał miejsce w maju - i nie mają bezpośredniego związku z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa o wznowieniu prób jądrowych.

Trump twierdził, że Rosja i Chiny potajemnie przeprowadzały takie podziemne próby i USA będą robić to samo.

Sekretarz energii Chris Wright, który odpowiada za broń jądrową, zapowiedział jednak, że w planach nie ma testów broni jądrowej polegających na przeprowadzaniu eksplozji nuklearnych, lecz próby "podkrytyczne", które USA przeprowadzały już wcześniej.

OGLĄDAJ: Dariusz Klimczak w "Rozmowie Piaseckiego"