Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykański test międzykontynentalnej rakiety. "Mamy pokój poprzez siłę"

USA wystrzeliły rakietę międzykontynentalną Minuteman III
Amerykański Minuteman III. DF-41 to jego chiński odpowiednik
Źródło: USAF (materiał częściowo bez dźwięku)
Stany Zjednoczone przeprowadziły test nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. Rakieta, zdolna do przenoszenia głowic jądrowych, została wystrzelona z bazy Vandenberg w Kalifornii i wylądowała niemal siedem tysięcy kilometrów dalej na poligonie.

Siły zbrojne USA wystrzeliły w środę nieuzbrojony pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) Minuteman III w ramach planowanej wcześniej rutynowej próby rakiety zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych.

Jak podano w komunikacie, rakieta została wystrzelona z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii i przeleciała ponad 6,7 tysiąca kilometrów, po czym wylądowała na poligonie im. Ronalda Reagana na atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla.

Pocisk został uruchomiony zdalnie z samolotu E-6B Marynarki Wojennej USA za pomocą zapasowego systemu dowodzenia ALCS.

"Mamy pokój poprzez siłę" - napisał Departament Wojny we wpisie na X, publikując fotografię z testów.

Wojsko podkreśliło natomiast w oświadczeniu, że środowy test - GT 254 - jest "częścią serii rutynowych i okresowych działań kluczowych dla oceny możliwości Minutemana III".

Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem powiadomiły Rosję o wystrzeleniu rakiety - poinformowała zaś agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Kolejny test rakiety. "Nuklearne zdolności odstraszania USA są bezpieczne, niezawodne i skuteczne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny test rakiety. "Nuklearne zdolności odstraszania USA są bezpieczne, niezawodne i skuteczne"

Minuteman III to podstawowy pocisk klasy ICBM w amerykańskim arsenale nuklearnym, który w służbie jest od lat 70. i docelowo ma zostać zastąpiony przez LGM-35 Sentinel.

USA planują testy broni jądrowej

Testy tych rakiet przeprowadzane są rutynowo - ostatni miał miejsce w maju - i nie mają bezpośredniego związku z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa o wznowieniu prób jądrowych.

Trump twierdził, że Rosja i Chiny potajemnie przeprowadzały takie podziemne próby i USA będą robić to samo.

Sekretarz energii Chris Wright, który odpowiada za broń jądrową, zapowiedział jednak, że w planach nie ma testów broni jądrowej polegających na przeprowadzaniu eksplozji nuklearnych, lecz próby "podkrytyczne", które USA przeprowadzały już wcześniej.

OGLĄDAJ: Dariusz Klimczak w "Rozmowie Piaseckiego"
Konrad Piasecki

Dariusz Klimczak w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

Konrad Piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: X/DeptofWar

Udostępnij:
TAGI:
USAWojsko
Czytaj także:
Maria Imaculada Conceicao otrzymała dokument tożsamości
Sama wybrała nazwisko i datę urodzenia. W wieku 70 lat dostała pierwszy dokument
Świat
1 godz 3 min
pc
Jego wygrana to sygnał, który powinna usłyszeć Ameryka
Podcast o zagranicy
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Duże zmiany w sklepach. "Ogromny koszt"
BIZNES
imageTitle
"Prawie narobił wielkiego bałaganu". Szczęsny surowo oceniony
EUROSPORT
Interwencja agentów imigracyjnych w Chicago
Nalot na żłobek. Agenci aresztowali nauczycielkę
Świat
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
"Kontrowersyjny plan", "opór społeczny". Komu przeszkadza ten tramwaj
Piotr Bakalarski
Angelina Jolie w Chersoniu
Angelina Jolie w Chersoniu. Spotkała się z dziećmi w schronie
Świat
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Polskie zespoły w 3. kolejce Ligi Konferencji. O której godzinie mecze?
EUROSPORT
Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville
Rośnie liczba ofiar katastrofy. Odnaleziono czarne skrzynki
Świat
Zbigniew Ziobro
Wniosek w sprawie Ziobry w Sejmie. Czy poseł pojawi się na posiedzeniu?
Polska
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Zwrot działki pod CPK, stopy procentowe w dół, sprawa Ziobry w Sejmie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakujące męki Interu i bezbarwny Zieliński
EUROSPORT
imageTitle
Sześć goli w Brugii. Barcelona drżała o wynik do końca
EUROSPORT
GettyImages-2244684095dd
Club Brugge - FC Barcelona (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Superpuchar Polski wraca do Rzeszowa
EUROSPORT
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
METEO
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
BIZNES
Marcin Józefaciuk
Wszyscy z KO zagłosowali za jego odwołaniem. Postanowił od nich odejść
Polska
05 2000 kropka cl-0002
Poseł PiS "nie widzi żadnych szans". W "Kropce nad i" o sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Trudna przeprawa Chelsea w Azerbejdżanie. Historyczna wygrana debiutanta
EUROSPORT
GettyImages-2245187871
Grała piłkarska Liga Mistrzów. Sprawdź relację ze środowych meczów
EUROSPORT
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje
Polska
imageTitle
Anisimova już nie wstrzymywała ręki. "Miałam plan i go realizowałam"
EUROSPORT
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
METEO
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Podejrzenia wobec AfD. "Opracowuje się kwestionariusze z Moskwy"
Świat
05 1800 tj gosc-0003
Wiceminister "nie ma dobrych wieści". "To wszystko, co do tej pory odzyskano"
Polska
imageTitle
Świątek żegna się z Rijadem. Półfinał dla Amerykanki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica