Przełom w Senacie. Koniec shutdownu coraz bliżej

Sprzedaje hot dogi, by zarobić na życie. Prawnik o shutdownie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniedziałkowe głosowanie w Senacie USA nad prowizorium budżetowym zakończyło się wynikiem 60 do 40. Przyjęcie projektu było możliwe dzięki poparciu ze strony opozycji. Republikanie mają większość w Senacie, jednak nie wystarczający do przekroczenia progu, potrzebnego do kontynuowania prac nad projektem. Grupa siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego (stowarzyszonego z demokratami) zgodziła się na kompromis z republikanami w niedzielę.

USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci Źródło: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

Po przyjęciu przez Senat prowizorium trafi do Izby Reprezentantów, a następnie na biurko prezydenta. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał jej członków do powrotu do Waszyngtonu, by wzięli udział w głosowaniu nad zakończeniem shutdownu. Według mediów może się ono odbyć w środę.

Trump powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że popiera wypracowany kompromis w sprawie finansowania rządu. - Mamy poparcie wystarczającej liczby demokratów. Wkrótce będziemy otwierać nasz kraj - oświadczył. Ocenił też, że lider opozycji w Senacie Chuck Schumer poszedł "zbyt daleko" w walce dotyczącej finansowania rządu.

Demokraci rozczarowani kompromisem

Grupa umiarkowanych senatorów mierzy się z krytyką ze strony Schumera oraz kolegów. Senator z Connecticut Chris Murphy ocenił, że jest to prezent dla republikanów i samego Trumpa. Rozczarowanie decyzją tej ósemki wyrazili też m.in. Bernie Sanders i Richard Blumenthal.

Wypracowany kompromis zakłada przedłużenie finansowania rządu do końca stycznia, cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października oraz gwarancję wypłacenia wynagrodzeń pracownikom, którzy ich nie otrzymywali z uwagi na shutdown.

Kompromis zakłada też obietnicę przeprowadzenia głosowania nad przywróceniem dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, lecz nie gwarantuje, że takie dopłaty będą, a o to przede wszystkim walczyli demokraci.

Poniedziałek był 41. dniem shutdownu, który jest najdłuższym w historii Stanów Zjednoczonych. W związku z shutdownem bony żywnościowe dla milionów Amerykanów znalazły się pod znakiem zapytania, pracownicy federalni pracują bez wynagrodzenia albo zostali skierowani na przymusowe urlopy, od piątku odwoływane są tysiące lotów, a pasażerowie mierzą się z opóźnieniami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD