Policjantka, która przypadkiem postrzeliła mężczyznę z jego własnej broni, została zwolniona z pracy. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Florydzie.

We wtorek Biuro Szeryfa Jacksonville na Florydzie poinformowało o zdarzeniu, do którego doszło 13 grudnia w tym mieście. 39-latek został przypadkiem postrzelony w nogę przez policjantkę podczas kontroli drogowej. Jak wynika z komunikatu policji, mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy za przejechanie na czerwonym świetle. W kontroli uczestniczyła trójka policjantów.

Policjantka postrzeliła kierowcę

Podczas kontroli mężczyzna poinformował policjantów, że ma przy sobie legalną broń, a funkcjonariusze polecili mu, by wyszedł z samochodu. Biuro szeryfa podkreśliło, że mężczyzna współpracował i stosował się do poleceń. Policjantka próbowała zdjąć broń z pasa zatrzymanego, jednak miała z tym trudności. Gdy w końcu się to udało, nieintencjonalnie chwyciła za spust, a pistolet wystrzelił, trafiając mężczyznę w nogę.