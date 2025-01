W kilku miastach w Stanach Zjednoczonych mieszkańcy znaleźli ulotki rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan, które wzywały imigrantów do natychmiastowego opuszczenia kraju.

Stacja informacyjna Fox19, skupiająca się na lokalnych sprawach Ohio, Kentucky i Indiany, podała we wtorek, że mieszkańcy tych stanów informują o znalezieniu w swoim sąsiedztwie ulotek Ku Klux Klanu. Te mają i wzywać imigrantów do "natychmiastowego opuszczenia kraju", by "uniknęli deportacji".

Ulotka Ku Klux Klan w Kentucky X/ Local 12/WKRC-TV Rozwiń

Sprawę opisują też inne stacje. - Znalazłam to przechodząc dziś rano. Leżała tuż obok mojego samochodu - relacjonuje stacji Local 12 (lokalna stacja związana z CBS) Bonnie J., mieszkanka Bellevue w Kentucky. Gdy obróciła ulotkę, znalazła na niej opatrzone rysunkiem wezwanie imigrantów do natychmiastowego opuszczenia kraju. Poniżej - kontakt i zachęta do wspierania lokalnych oddziałów Ku Klux Klanu. - To przerażające widzieć coś takiego - dodaje kobieta.

Ulotki KKK. Policja potwierdza

"Wiemy, że rasistowskie ulotki zostały znalezione na podwórkach i w innych częściach miasta. Jakkolwiek obrzydliwe by były, obecnie jedynym przestępstwem (o jakim może tu być mowa) jest zaśmiecanie i nielegalne umieszczanie reklam (bez zgody właściciela nieruchomości). Zdjęcia ulotek zostały wysłane do Federalnego Biura Śledczego, aby byli świadomi sytuacji - informuje Departament Policji w Bellevue. Policja w Ludlow również wydała oświadczenie, że ulotki Ku Klux Klanu pojawiły się na terenie miasta. "Jesteśmy świadomi i przyjęliśmy już jedno zgłoszenie dotyczące tej niepokojącej i obrzydliwej propagandy KKK, która jest rozpowszechniana wśród naszej społeczności". Funkcjonariusze wzywają mieszkańców do przekazywania informacji o osobach roznoszących ulotki.

Media zwracają uwagę, że znalezienie ulotek zbiegło się w czasie z akcją urzędu imigracyjnego (ICE), którego agenci rozpoczęli operację przeciwko imigrantom "stanowiącym zagrożenie publiczne" w Stanach Zjednoczonych. To następstwo obietnic z kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, który obiecał pozbycie się z kraju tysięcy imigrantów.

Ku Klux Klan założono w 1865 roku po wojnie secesyjnej. Organizacja wzywała do "oczyszczenia" społeczeństwa i wyeliminowaniu ras innych niż biała. Na jej celowniku, poza Afroamerykanami, byli też Żydzi, czy katolicy. Po reaktywacji w latach 20. XX wieku ta rasistowska organizacja liczyła nawet 4 mln członków. To wtedy utrwaliły się jej charakterystyczne atrybuty - białe stroje i spiczaste kaptury zakrywające twarz oraz płonące krzyże. Obecnie organizacja straciła na znaczeniu, jednak wciąż walczy o utrzymanie supremacji białych ludzi w USA.

Podczas pierwszej kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2016 roku, związana z Ku Klux Klanem gazeta "The Crusader" poświęciła pierwszą stronę na pochwałę poglądów głoszonych przez kandydata republikanów na prezydenta. Szczególnie tych dotyczących imigracji.

Autorka/Autor:jjk//am

Źródło: Fox19, 12Local