Salman Rushdie zaatakowany. Agent pisarza: oddycha bez respiratora, może rozmawiać

Pisarz Salman Rushdie, który został zaatakowany przez nożownika i doznał poważnych obrażeń, został już odłączony od respiratora i odzyskał zdolność mówienia - poinformowała agencja AP, powołując się na jego agenta, Andrew Wylie'ego. Wcześniej pisarz przeszedł wielogodzinną operację po tym, jak wskutek ataku doznał uszkodzenia wątroby oraz zerwania włókien nerwowych w ramieniu i oku. Zdaniem agenta Rushdiego może on stracić oko. Zatrzymany, oskarżony i przesłuchany w tej sprawie mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Wcześniej w sobotę oskarżony o atak na Rushdiego 24-letni Hadi Matar, podczas wstępnego przesłuchania przed sądem, nie przyznał się do zarzutu usiłowania zabójstwa i ataku. Prokurator zarzucił mu dokonanie "uprzednio zaplanowanego przestępstwa".

Obrońca z urzędu oskarżonego Nathaniel Barone skarżył się na opieszałość władz, które - jego zdaniem - "zbyt długo zwlekały z postawieniem Matara przed sądem, przetrzymując go skutego na posterunku policji". - On przecież ma konstytucyjne prawo do domniemania niewinności - argumentował.