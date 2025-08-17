Strzelanina w klubie. Są zabici i ranni

Strzelanina w nowojorskim klubie. Nie żyją trzy osoby Źródło: ABC AFFILIATE WABC

Do strzelaniny doszło w niedzielę tuż przed godziną 3.30 nad ranem czasu lokalnego (godzina 9.30 czasu polskiego) w klubie Taste of the City Lounge w Crown Heights na Brooklynie. Śledczy uważają, że sprawca lub sprawcy otworzyli ogień z kilku sztuk broni. Zdarzenie miała poprzedzić kłótnia.

Jak przekazała komisarz Departamentu Policji Nowego Jorku Jessica Tisch, w strzelaninie zginęło trzech mężczyzn. Dwóch z nich było w wieku 27 i 35 lat, wiek trzeciego mężczyzny jest nieznany.

- To straszna strzelanina - powiedziała Tisch na konferencji prasowej. Dodała, że funkcjonariusze znaleźli co najmniej 36 łusek, a także broń palną na pobliskiej ulicy.

Rekordowo mała liczba strzelanin

Komisarz powiadomiła również, że ranni są leczeni w szpitalach, a ich obrażenia nie zagrażają życiu. Poszkodowani to osoby w wieku od 27 do 61 lat. Jednocześnie przypomniała, że w 2025 roku w Nowym Jorku odnotowano dotychczas rekordowo małą liczbę aktów przemocy z użyciem broni palnej.

- Mam na myśli to, że od siedmiu miesięcy mamy najmniejszą liczbę strzelanin i ich ofiar w historii Nowego Jorku – powiedziała. - Coś takiego (jak dziś - red.) jest oczywiście, dzięki Bogu, anomalią. To straszne, co wydarzyło się rano. Zamierzamy zbadać sprawę i dotrzeć do jej sedna - zapewniła.

