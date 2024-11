Kontrowersyjny kongresmen wytypowany na prokuratora generalnego 

Prezydent elekt Donald Trump ogłosił nominację 42-letniego kongresmena Matta Gaetza z Florydy na przyszłego prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Polityk był oskarżany o płacenie za seks z nieletnią. Jego nominacja wywołała zdumienie wśród części republikańskich polityków, co oznacza, że Gaetz może nie uzyskać wymaganej zgody Senatu do objęcia tego stanowiska.

"Niewiele problemów w Ameryce jest ważniejszych od zakończenia partyjnego wykorzystywania naszego wymiaru sprawiedliwości jako broni. Matt zakończy używanie państwa jako broni, ochroni nasze granice, rozmontuje organizacje przestępcze i przywróci Amerykanom mocno nadszarpniętą wiarę i zaufanie do Departamentu Sprawiedliwości" - napisał Donald Trump we wpisie na portalu Truth Social.

Orędownik ruchu MAGA

42-letni kongresmen z Florydy jest jednym z głównych orędowników ruchu MAGA (skrót od Make America Great Again - red.), znany jest też z kontrowersyjnych wypowiedzi. Był jednym z głównych autorów obalenia w 2023 roku republikańskiego spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego głosami skrajnej prawicy. McCarthy twierdził, że była to zemsta za to, że nie zgodził się porzucić śledztwa komisji etyki Izby dotyczącego oskarżeń o płacenie za seks z niepełnoletnią dziewczyną. - On ma zakaz zbliżania się na 100 metrów do szkoły - żartował McCarthy podczas briefingu na konwencji wyborczej republikanów w Milwaukee w lipcu tego roku.