Na lotnisku pękła opona samolotu. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły, a jedna została poważnie ranna w wyniku incydentu, do jakiego doszło we wtorek w hangarze przy międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie. Jak informuje "The Guardian", w trakcie prac konserwacyjnych w samolocie linii Delta Air Lines pękła opona. W sprawie toczy się śledztwo.

Około godziny 5 rano we wtorek, na terenie hangaru położonego nieopodal portu lotniczego Hartsfield-Jackson w Atlancie, doszło do śmiertelnego wypadku. Pracownicy linii Delta Air Lines prowadzili wówczas prace konserwacyjne przy jednej z maszyn przewoźnika, Boeingu 757. Gdy wymieniali oponę w samolocie, ta pękła - informuje "The Guardian". Jak wskazuje dziennik, dokładne okoliczności zdarzenia są jeszcze wyjaśniane - w sprawie toczy się śledztwo. Na ten moment wiadomo, że w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a jedna została ranna i z ciężkimi obrażeniami przewieziono ją do szpitala. Zmarłych zidentyfikowano jako 58-letniego Mirko Marwega i 37-letniego Luisa Aldarondo. Tożsamość rannego nie została podana do publicznej wiadomości - podaje BBC.