Mike Johnson ponownie wybrany na przewodniczącego Izby Reprezentantów

Dotychczasowy przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson został ponownie wybrany na to stanowisko. Mimo początkowego braku wymaganej większości ostatecznie wygrał głosowanie, uzyskując 218 głosów, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła wymagana większość bezwzględna. Kluczowe okazały się negocjacje z dwoma kongresmenami.

Johnson zarzekał się później, że nie poszedł na żadne ustępstwa wobec "buntowników". Self powiedział z kolei, że on i Norman w międzyczasie odbyli rozmowę z prezydentem elektem Donaldem Trumpem .

Trump zdecydowanie popierał Johnsona i powtórzył to poparcie w piątek przed głosowaniem, a po nim pogratulował mu. "Mike będzie wielkim przewodniczącym, a nasz kraj na tym skorzysta. Naród (...) czekał cztery lata na zdrowy rozsądek, siłę i przywództwo. Teraz je dostanie, a Ameryka będzie większa niż kiedykolwiek!" - napisał na swoim portalu Truth Social.

Johnson, mimo poparcia Trumpa, krytykowany przez skrajne skrzydło partii

Johnson zapowiedział, że przewodząc 119. Kongresowi zamierza kierować się zasadą "America First", "zrzec się status quo" i w pierwszej kolejności zająć się zabezpieczeniem granic. Obiecał również drastyczne odchudzenie aparatu państwowego i wzmocnienie sił zbrojnych, dodał, że zamierza "na nowo zasiać strach w sercach (naszych) wrogów".

- To najniebezpieczniejszy moment od czasów II wojny światowej, a cały świat patrzy w stronę Ameryki i Kongresu, aby zapewnić utrzymanie pokoju - powiedział.

Mimo poparcia Trumpa Johnson był krytykowany przez skrajne skrzydło partii za rzekomą rozrzutność i wielokrotne zawieranie kompromisów z Demokratami w sprawach budżetowych, a także za doprowadzenie do przegłosowania funduszy na pomoc dla Ukrainy .

Tuż przed głosowaniem Johnson publicznie zobowiązał się do powołania specjalnej grupy niezależnych ekspertów, którzy mieliby współpracować z komisją Elona Muska DOGE nad zmniejszaniem wydatków budżetowych i wyeliminowaniem marnotrawienia środków. Był to gest w kierunku jego krytyków, którzy atakowali go za zbytnią rozrzutność i kompromisy budżetowe z demokratami.