"Naprawdę?". Melania Trump słysząc o "wspaniałej rozmowie" z Putinem

Donald Trump o rozmowie z Melanią Trump na temat rosyjskiego dyktatora Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Prezydent USA przytoczył swoją rozmowę z żoną podczas spotkania z szefem NATO Markiem Rutte.

Pierwsza dama USA "ma znacznie większy wpływ na poglądy polityczne swojego męża, niż wielu mogłoby przypuszczać" - ocenia "The Times".

Prezydent USA zagroził w ostatnim czasie nałożeniem nowych sankcji na Rosję.

Donald Trump spotkał się w poniedziałek w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Amerykański przywódca wypowiedział się przy tej okazji między innymi na temat wojny w Ukrainie. Jak wskazał, jeśli w ciągu 50 dni nie zostanie zawarte porozumienie z Rosją, Stany Zjednoczone nałożą na nią nowe cła. Ich stawka może wynieść 100 procent.

Melania Trump o rosyjskim ataku

Trump przed kamerami opowiedział również o swoich rozmowach z Władimirem Putinem. - Moje rozmowy z nim są bardzo sympatyczne. Wydają się być bardzo miłe. A potem w nocy spadają rakiety - przyznał prezydent USA. Następnie opowiedział o wymianie zdań z żoną, Melanią Trump, na temat rosyjskiego dyktatora.

- Wracam do domu, mówię pierwszej damie, że rozmawiałem dziś z Władimirem, że mieliśmy wspaniałą rozmowę. A ona powiedziała: Naprawdę? Właśnie kolejne miasto zostało zaatakowane - mówił. - To ja na to: no wiesz, nie chcę powiedzieć, że (Putin - red.) jest zabójcą, ale jest twardzielem. Udowodnił to przez lata. Oszukał wiele osób przed Bushem, oszukał wielu ludzi, oszukał Clintona, Busha, Obamę, Bidena. Mnie nie oszukał - stwierdził Trump w Gabinecie Owalnym.

Donald Trump podczas spotkania z Markiem Rutte (14.07.2025) Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Melania Trump i jej wpływ na poglądy męża

Wypowiedź Trumpa nie uszła uwadze mediów. Brytyjski "Guardian" ocenił, że w kwestii zaostrzenia retoryki wobec Kremla "najbardziej wpływową lobbystą Ukrainy mogła być Melania Trump, pochodząca ze Słowenii żona prezydenta". Dziennik "The Times" podał z kolei, iż ostatnia wypowiedź amerykańskiego przywódcy "sugeruje, że 55-letnia Melania ma znacznie większy wpływ na poglądy polityczne swojego męża, niż wielu mogłoby przypuszczać".

"Jej zainteresowanie wojną w Ukrainie można wyjaśnić jej pochodzeniem" - ocenił "The Times", zauważając, że urodzona za Żelazną Kurtyną pierwsza dama "wielokrotnie wyrażała swój podziw dla Ronalda Reagana", prezydenta USA, który pomógł zakończyć zimną wojnę. Ponadto Melania Trump "często rozmawia ze swoim synem Barronem w języku słoweńskim, oboje zachowali też swoje unijne paszporty" - dodał dziennik.

Trump o Putinie

Krytycznych wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Rosji i jej przywódcy było w ostatnim czasie więcej. W opublikowanej we wtorek rozmowie z BBC prezydent USA powiedział, że czterokrotnie miał już wrażenie, że jest blisko zawarcia porozumienia z Rosją na temat Ukrainy. Zapytany, czy zrezygnował już z prób porozumienia się z Putinem, odparł: "Jestem nim rozczarowany, ale nie skończyłem z nim pracować". Dopytywany, czy ufa Putinowi, odpowiedział: "Prawie nikomu nie ufam".