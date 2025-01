Czerwone światło od prezydenta dla samolotów z migrantami

Stany Zjednoczone nie mogą traktować kolumbijskich migrantów jak przestępców - oświadczył prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Jak podała agencja Reutera, powołując się na anonimowego urzędnika z USA, Kolumbia w niedzielę odprawiła dwa amerykańskie samoloty wojskowe, które leciały do ​​kraju Ameryki Południowej z deportowanymi migrantami.

Petro podkreślił we wpisie, że rząd w Waszyngtonie "musi opracować protokół dotyczący godnego traktowania migrantów", zanim przyjmie ich Kolumbia.

"Migrant nie jest przestępcą i należy go traktować z godnością"

Petro w kolejnym wpisie udostępnił krótkie wideo, opublikowane na profilu kolumbijskiego radia RCN. We wpisie rozgłośni napisano, że brazylijski rząd skarżył się na "nieludzkie" traktowanie dziesiątek migrantów z Brazylii deportowanych do miasta Manaus, największego miasta Amazonii. Rząd zawnioskował do USA o wyjaśnienia w tej sprawie.