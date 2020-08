Putin "zdeformował" porządek. Sześć kwestii, "które powinny cechować politykę Zachodu wobec Rosji"

Kampania prezydencka w USA jest dobrym momentem do przemyślenia amerykańskiej polityki zagranicznej, jednak debata będzie niepełna, jeżeli nie włączymy do niej perspektywy państw sojuszniczych USA z Europy Środkowej i Wschodniej - napisano w liście otwartym, pod którym podpisało się kilkudziesięciu polityków, dyplomatów i specjalistów od polityki zagranicznej z naszego regionu. Jest to polemika z listem 103 amerykańskich ekspertów od stosunków międzynarodowych, którzy wskazali na konieczność "przemyślenia" relacji między USA a Rosją.

List otwarty podpisany przez 103 specjalistów w dziedzinie polityki zagranicznej oraz byłych dyplomatów został opublikowany przez Politico na początku sierpnia. "To czas, by przemyśleć naszą politykę wobec Rosji" - zatytułowano dokument.

"Debata będzie niepełna, jeżeli nie włączymy do niej perspektywy państw Europy Środkowej i Wschodniej"

Polemikę z listem podpisanym przez 103 amerykańskich sygnatariuszy wystosowało kilkudziesięciu specjalistów z dziedziny polityki zagranicznej, byłych i obecnych polityków i dyplomatów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. "Kampania prezydencka w USA jest dobrym momentem do przemyślenia amerykańskiej polityki zagranicznej, a czyniąc to Stany Zjednoczone przypominają innym krajom o tym, jak ważna jest otwarta debata" - zwróciło uwagę trzech głównych autorów listu - dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski, Jakub Janda z Europejskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa w Pradze oraz James Sherr z Estońskiego Instytutu Polityki Zagranicznej.

"W 2014 roku prezydent Władimir Putin zdecydował o 'zdeformowaniu' tego porządku"

Sygnatariusze zauważyli, że sytuację zmieniła rosyjska agresja w Gruzji w 2008 roku "jak również - z większą zuchwałością - na Ukrainę sześć lat później". "W 2014 roku prezydent Władimir Putin zdecydował o 'zdeformowaniu' tego porządku. Wojna hybrydowa, jaką Rosja narzuciła Ukrainie - od dezinformacji, po korupcję finansową - została zaprojektowana tak, by podkopać liberalne demokracje i osłabić transatlantycką spójność. A to są sprawy niesłychanie ważne" - napisano w liście.

Autorzy i sygnatariusze zgodzili się z amerykańskimi ekspertami co do zawartej w ich liście tezy o konieczności "znalezienia lepszego sposobu na 'efektywniejsze radzenie sobie' z rosyjskimi hakerami, ingerencją w wybory czy dezinformacją", jednak uważają, że autorzy tamtego stanowiska "robią to bez wyciągnięcia niezbędnej konkluzji, że wszystko to są działania wrogiego mocarstwa".