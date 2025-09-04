"Królowa Ketaminy" przyznała się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

Matthew Perry na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Według rzecznika Sądu Okręgowego USA dla Centralnego Okręgu Kalifornii znana jako "Królowa Ketaminy" Jasveen Sangha, posiadająca obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie, przyznała się do utrzymywania lokalu z narkotykami, trzykrotnej dystrybucji ketaminy oraz jednego przypadku sprzedaży substancji prowadzącej do śmierci lub poważnych obrażeń.

Kobieta przebywa w areszcie federalnym od sierpnia 2024 roku. Wyrok ma zapaść 10 grudnia.

Śmierć Matthew Perry'ego

Aktora znaleziono martwego 28 października 2023 roku w jego domu w Los Angeles. Leżał twarzą w dół w podgrzewanym basenie. Miał 54 lata. Znany z roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele", otwarcie mówił o zmaganiach z uzależnieniem. Pisał o tym w autobiografii "Przyjaciele, kochankowie i wielka, straszna rzecz".

Biuro koronera hrabstwa Los Angeles jako przyczynę śmierci wskazało przypadkowe przedawkowanie ketaminy - halucynogennego środka znieczulającego, który nie jest dopuszczony do leczenia depresji.

W ostatnich miesiącach życia Perry poddawał się terapii infuzyjnej ketaminą. Według prokuratury przyjmował ją jednak bez nadzoru, co doprowadziło do uzależnienia.

Śledczy twierdzą, że Sangha współpracowała z Erikiem Flemingiem, by dostarczyć narkotyk aktorowi. W miesiącu jego śmierci sprzedali mu około 51 fiolek ketaminy, które trafiły do Kennetha Iwamasy, osobistego asystenta Perry'ego. Wielokrotnie wstrzykiwał on aktorowi ketaminę, w tym co najmniej trzy razy w dniu jego śmierci.

Po zgonie Sangha skontaktowała się z Flemingiem przez szyfrowaną aplikację, nakazując mu: "Usuń wszystkie nasze wiadomości". W sierpniu ubiegłego roku Fleming i Iwamasa przyznali się do winy, w tym do dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią.

