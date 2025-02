Kontrowersyjny podcaster zastępcą szefa FBI. Stowarzyszenie Agentów wydało oświadczenie

Donald Trump w niedzielę w serwisie Truth Social ogłosił, że mianował Dana Bongino zastępcą dyrektora Federalnego Biura Śledczego. Prezydent USA wskazał, że Bongino jest "człowiekiem o niesamowitej miłości i pasji do naszego kraju" i że będzie pełnił funkcję u boku niedawno zatwierdzonego dyrektora FBI Kasha Patela. "Uczciwość, sprawiedliwość, prawo i porządek powrócą do Ameryki, i to szybko" - stwierdził Trump we wpisie.