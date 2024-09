Główny świadek powiedział, że skłamał. Egzekucji to nie powstrzymało

W Karolinie Południowej w USA wykonano pierwszą od 13 lat egzekucję na więźniu skazanym na karę śmierci. Dokonano jej mimo zeznania głównego świadka prokuratury, który nagle - dwa dni przed terminem egzekucji - powiedział, że 25 lat temu kłamał w trakcie procesu i to nie jego wspólnik dokonał zbrodni, za którą został skazany. Sądu to nie przekonało.

Ława przysięgłych w procesie z 1999 roku uznała, że ​​był on winny zabójstwa dokonanego w trakcie napadu w Greenville w listopadzie 1997 roku. Ofiara, Irene Graves - kasjerka sklepu spożywczego - została postrzelona w głowę. Była samotną matką i osierociła trójkę dzieci.

Główny świadek i skazany zmienił zdanie po 25 latach

Tuż przed egzekucją prokuratura generalna w stanie Karolina Południowa wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że Golden nie jest wiarygodny, bo złożył pod przysięgą oświadczenie, które jest sprzeczne z jego wieloma innymi zeznaniami złożonymi pod przysięgą w ciągu ponad dwudziestu lat". Prokuratura zaznaczyła, że inne osoby zeznawały w przeszłości, że Allah (Owens) przyznał im się do zabicia kobiety.

Sąd odrzucił wnioski obrony, stwierdzając, że inne dowody w sprawie wskazały, że to jednak Allah (Owens) zabił i egzekucja powinna się odbyć.

Jak pisze o procesie z 1999 r. m.in. brytyjski "Guardian", głównym świadkiem oskarżenia obciążającym wtedy Allaha był Golden, który opowiedział o tym, że to ich dwóch kamery uchwyciły w sklepie w chwili dokonania zbrodni. Problem polegał na tym, że obaj oskarżeni byli na nagraniu całkowicie zakamuflowani i tak podobni do siebie, że nie udało się stwierdzić, który z nich pociągnął za spust. W tej sytuacji to zeznania Goldena zaważyły.