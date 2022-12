Historyczna wizyta, długa rozmowa. "To, co robicie i co osiągnęliście, ma znaczenie dla całego świata"

Prezydenci USA i Ukrainy Joe Biden i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w środę w Białym Domu. Po dwugodzinnym spotkaniu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Joe Biden podkreślał, że USA nie opuszczą Ukrainy. Mówił, że jasnym jest, że Władimir Putin nie dąży do pokoju. Dodawał, że nigdy nie widział takiej jedności NATO i Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że Patrioty pomogą Ukrainie w obronie. Przestrzegał przed ufaniem Putinowi i Rosji i życzył Amerykanom tego, by mogli widzieć dorastające w pokoju dzieci.

Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy

Prezydent USA przekazał, że Stany Zjednoczone zobowiązują się - w ramach kolejnego pakietu pomocy i wsparcia - do przekazania 374 mln dolarów na pomoc humanitarną dla 1,5 mln Ukraińców. – Przekazywana jest żywność i pomoc gotówkowa, a także dostęp do wody pitnej, opieki zdrowotnej i ogrzewania – wyjaśnił.

- Chcę, żeby pan wiedział i żeby naród ukraiński wiedział, że naród amerykański jest z wami. Pozostaniemy z wami tak długo, jak długo będzie to potrzebne. To, co robicie i co osiągnęliście, ma znaczenie dla całego świata. Wierzę, że płomień wolności nie zgaśnie, a światło pokona ciemność – zakończył.