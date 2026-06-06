Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora

|
Zginął aktora James Handy. Został pchnięty nożem przed swoim domem w Los Angeles
Zginął aktora James Handy. Został pchnięty nożem przed swoim domem w Los Angeles
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Prokuratura oskarżyła Michaela Gledhilla o zabójstwo w związku ze śmiercią aktora Jamesa Handy’ego. 81-latek znany z filmów takich jak "Top Gun: Maverick" czy "Jumanji" zginął od pchnięcia nożem przed swoim domem w Los Angeles. Sąd nakazał przeprowadzenie badań psychiatrycznych Gledhilla.

44-letni Michael Gledhill - syn partnerki życiowej Jamesa Handy'ego - został w piątek formalnie oskarżony dwa dni po zabójstwie 81-letniego aktora. W czasie piątkowego posiedzenia Sądu Najwyższego Kalifornii w Los Angeles podejrzany nie stawił się na rozprawie. Jego obrońca oświadczył, że klient nie jest obecnie w stanie uczestniczyć w przygotowaniu swojej obrony.

Sędzia nakazał skierowanie sprawy do sądu zajmującego się osobami z problemami psychicznymi oraz przeprowadzenie ocen psychologicznych. Na ich podstawie ma zapaść decyzja, czy Gledhill może stanąć przed sądem.

James Handy nie żyje. Aktor zginął od ciosu nożem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

James Handy nie żyje. Aktor zginął od ciosu nożem

Kultura i styl

James Handy nie żyje

Handy został zabity w środę przed swoim domem w Los Angeles. Policjanci znaleźli aktora z raną kłutą klatki piersiowej. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Według śledczych Gledhill przyznał się do zbrodni. Kaucja za jego zwolnienie została wyznaczona na dwa miliony dolarów. Mężczyźnie grozi kara od 26 lat więzienia do dożywocia.

James Handy na zdjęciu z 1995 roku
James Handy na zdjęciu z 1995 roku
Źródło zdjęcia: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

81-letni aktor przez kilkadziesiąt lat występował na małym i dużym ekranie. Często wcielał się w role detektywów, policjantów, sędziów i wojskowych. Pojawił się w takich filmach jak "Arachnofobia", "Jumanji", "K-9" i "Top Gun: Maverick". Występował również w serialach ("Z Archiwum X", "Ostry dyżur", "Prawo i porządek", "Beverly Hills 90210").

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
1 godz 5 min
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
Udostępnij:
Tagi:
USALos AngelesKaliforniaZabójstwo
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
WARSZAWA
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
Kultura i styl
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz i Kyrył Budanow
Kosiniak-Kamysz spotkał się z Budanowem. "Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania"
Polska
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
Świat
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
WARSZAWA
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
METEO
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Krowy rasy Guernsey i Angus AdobeStock_428551635
Kolejny zakażony cielak. Władze są zaniepokojone
METEO
Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider
Post Mai Chwalińskiej wywołał lawinę komentarzy
Polska
imageTitle
Ostrzeżenie dla Chwalińskiej. "Piekielne tempo"
EUROSPORT
Patryk Galewski (L) i Piotr Trojan (P) na planie "Johnny'ego"
"Johnny" wyciągnął do niego rękę. Dziś pomaga młodym stanąć na nogi
25 lat TVN24
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Pożar w hurtowni w Starogardzie Gdańskim
Pożar w hurtowni. "Doszło do kilku wybuchów"
Trójmiasto
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
Elon Musk
"Obsesyjne" wpisy Muska na temat Wielkiej Brytanii. "Nie tacy jesteśmy"
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
Monika Olejnik. Otwarcie
Teheran, Iran
"Nadamy wojnie nowy wymiar". Doradca lidera Iranu ostrzega USA
Świat
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
WARSZAWA
46 min
pc
Marta Frej: zakładam, że nie będę miała emerytury
Piotr Jacoń. Bez polityki
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Rozmowy na szczycie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica