Vance o "naruszeniach wolności słowa" w Wielkiej Brytanii. Reakcja Keira Starmera

Wiemy, że doszło do naruszeń wolności słowa, co ma wpływ nie tylko na Brytyjczyków - mówił wiceprezydent USA J.D Vance na spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Brytyjski przywódca od razu mu odpowiedział. Przerwał też Donaldowi Trumpowi, gdy ten mówił, że kraje europejskie "odzyskają pieniądze", które przekazały Ukrainie na wojnę przeciwko Rosji.

Podczas czwartkowego spotkania Donalda Trumpa z Keirem Starmerem w Gabinecie Owalnym w Białym Domu jeden z obecnych reporterów poprosił prezydenta USA o odniesie się do słów J.D Vance'a, który podczas konferencji w Monachium mówił o problemach z wolnością słowa w Wielkiej Brytanii. Trump odpowiedział, że "mamy tego człowieka tutaj", po czym poprosił wiceprezydenta, który był obecny na spotkaniu, by sam się do swoich słów ustosunkował.

Youtube/ The Times and The Sunday Times

- Powiedziałem to, co powiedziałem - zaczął Vance. - Oczywiście utrzymujemy szczególne stosunki z naszymi przyjaciółmi w Wielkiej Brytanii, a także z naszymi europejskimi sojusznikami, ale wiemy, że doszło do naruszeń wolności słowa, co ma wpływ nie tylko na Brytyjczyków. Oczywiście to, co Brytyjczycy robią we własnym kraju, jest ich sprawą, jednak miało to wpływ również na amerykańskie firmy technologiczne, a co za tym idzie, na amerykańskich obywateli - kontynuował, dodając, że będzie "to kwestia, którą będą omawiać podczas dzisiejszego lunchu".

Wtedy zabrał głos Keir Starmer, który powiedział, że "mamy w Wielkiej Brytanii wolność słowa od bardzo dawna, będzie ona trwać jeszcze długo i jesteśmy z tego bardzo dumni". - Nie chcielibyśmy oddziaływać na amerykańskich obywateli i tego nie robimy, w tej sprawie absolutnie się zgadzamy. Ale jeśli chodzi o wolność słowa w Wielkiej Brytanii, to jestem bardzo dumny z naszej historii w tym zakresie - dodał.

Jak wskazuje Sky News, premier Wielkiej Brytanii podczas czwartkowej wizyty w Stanach Zjednoczonych przerwał też Donaldowi Trumpowi, gdy ten mówił, że kraje europejskie "odzyskają pieniądze", które przekazały Ukrainie na wojnę przeciwko Rosji. - Nie dostaniemy wszystkiego. Chodzi mi o to, że spora część naszych środków została podarowana. Było kilka pożyczek, ale głównie były to darowizny - powiedział Starmer.

J.D Vance w Monachium

Jednym z najbardziej komentowanych wystąpień na tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa było przemówienie J.D. Vance'a, które wygłosił 14 lutego.

Wiceprezydent USA stwierdził w nim między innymi, że główne zagrożenie dla Europy pochodzi wcale nie z Rosji czy Chin. - To, o co się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, wycofanie się Europy z niektórych jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi - mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. - Być może najbardziej niepokojące jest to, że patrzę na naszych drogich przyjaciół, Wielką Brytanię, gdzie na celowniku znalazły się podstawowe wolności religijne obywateli, ponieważ przestano szanować prawo do wolności sumienia - kontynuował. - W Wielkiej Brytanii i całej Europie, obawiam się, wolność słowa jest w odwrocie - podkreślił.

Przemówienie wiceprezydenta wywołało oburzenie w Europie. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius jeszcze w trakcie Konferencji odpowiedział na przemówienie Vance'a. - Energicznie sprzeciwiam się wrażeniu, które pozostawił wiceprezydent Vance, że w naszej demokracji prześladowane są mniejszości i że zmusza się je do milczenia - powiedział, odchodząc od przygotowanego tekstu wystąpienia. Pistorius zarzucił Vance'owi, że zakwestionował demokrację w Europie i porównał sytuację w części kontynentu do sytuacji w autorytarnych reżimach. - To jest nie do zaakceptowania - powiedział Pistorius, na co uczestnicy konferencji zareagowali długimi oklaskami.

Donald Tusk w serwisie X zareagował natomiast na przytoczenie przez Vance'a w Monachium słów papieża - "nie lękajcie się". "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II - 'nie lękajcie się' powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej" - napisał premier.

Autorka/Autor:jjk//az

Źródło: Sky News, TVN24