Gubernator stanu Nowy Jork stanie przed sądem. Jedna z kobiet wytoczyła sprawę karną o molestowanie seksualne

Andrew Cuomo zaprzecza molestowaniu

"Cuomo zaprzeczył jakoby niewłaściwie dotknął kobietę. Skarga wzmacnia jednak rosnącą presję o charakterze prawnym i politycznym w której obliczu znalazł się gubernator w następstwie raportu, który doprowadził do wezwań do jego rezygnacji lub impeachmentu" – relacjonowała telewizja.

"Wiedziałam i on też wiedział, że to było niewłaściwe. W żaden sposób i w żadnej formie nie zachęcałam go, ani nie prosiłam o to. Nie chciałam tego. Czuję, że zostałam wykorzystana" – zeznała kobieta.