"Celebrują nienawiść, a nie nasze dziedzictwo". Pelosi wzywa do usunięcia posągów konfederatów z Kapitolu

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA demokratka Nancy Pelosi wezwała w środę Kongres do natychmiastowego podjęcia działań w celu usunięcia z Kapitolu 11 posągów przedstawiających przywódców i żołnierzy Konfederacji. Kilka godzin wcześniej prezydent Donald Trump oznajmił, że "nawet nie rozważy" zmiany nazw baz wojskowych nazwanych na cześć konfederatów.

"Ich posągi celebrują nienawiść, a nie nasze dziedzictwo. Muszą zostać usunięte" - podkreśliła Nancy Pelosi w liście do komisji senackiej właściwej do podjęcia decyzji w tej kwestii.

Pelosi wzywa do usunięcia posągów konfederatów z Kapitolu

"Wspaniałe i Legendarne Obiekty Wojskowe"

Pentagon pod presją, by zmienić nazwy baz

Gotowość najwyższych rangą amerykańskich dowódców wojskowych do ewentualnej zmiany tych nazw to efekt fali protestów przeciw brutalności policji i rasowej niesprawiedliwości, które wybuchły po zabiciu przez policjanta Afroamerykanina George'a Floyda - pisze "The Hill".