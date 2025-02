Władze Whitehall w Stanach Zjednoczonych ku przestrodze opublikowały nagranie z eksplozji, do której doszło w jednej z miejskich śmieciarek. Według służb doszło do wybuchu butli z tlenem, umieszczonej w jednym z pojemników na odpady.

Na nagraniu, które władze miasta Whitehall w Ohio opublikowały na Facebooku pod koniec stycznia, widać dwóch mężczyzn pracujących przy załadunku odpadów do śmieciarki. Do eksplozji doszło kilka sekund po tym, jak jeden z mężczyzn umieścił odpady w zbiorniku pojazdu. Krótko po wybuchu zabrał gaśnicę, by dogasić pożar.