Dziesięć przykazań ma zawisnąć w każdej szkolnej klasie

Dekalog ma być wydrukowany "dużą, czytelną czcionką" na plakatach wielkości 28 na 35,5 cm w ich centralnym miejscu. Obok samych przykazań ma znaleźć się informacja, że były one "znaczącą częścią amerykańskiej edukacji publicznej przez prawie trzy stulecia". Mają wisieć we wszystkich szkołach - podstawowych, gimnazjach, liceach i na uczelniach wyższych - które korzystają z publicznych pieniędzy. Jak zauważa jednak BBC, na pokrycie kosztów samych plakatów szkoły pieniędzy nie dostaną.

Luizjana. Dekalog w każdej szkole publicznej

Jak informuje "The New York Times" krytycy, w tym Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich (ACLU) i Fundacja Wolność od Religii (FFRF), zapowiadają walkę prawną z nowymi przepisami, które uznają za "rażąco niekonstytucyjne". - Nie mogę się doczekać pozwu - mówił już w ubiegłym tygodniu gubernator Landry. BBC przypomina, że w 1980 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił podobne prawo stanu Kentucky - większością 5 do 4 głosów orzekł, że wymóg umieszczenia dziesięciu przykazań "nie ma świeckiego celu legislacyjnego" i ma "wyraźny charakter religijny".