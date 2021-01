Setki funkcjonariuszy, ponad dwumetrowe ogrodzenie. Kapitol dzień po zamieszkach

W Waszyngtonie Amerykanie próbują zrozumieć, jak to możliwe, że szturm na parlament był skuteczny. Po szokujących scenach ze środy w ogniu pytań znalazła się policja oraz straż Kapitolu. Przedstawiciele tych służb anonimowo przyznają, że było ich zbyt mało, by odeprzeć tłum, narzekają na brak koordynacji. Szef straży Kapitolu Steven Sund utrzymuje, że napór protestujących był przytłaczający, a podległe mu oddziały były atakowane. W starciach rannych zostało blisko 50 funkcjonariuszy, zmarło czterech demonstrantów.

W czwartek Kapitol przypomina już twierdzę. Na miejscu widoczna jest Gwardia Narodowa oraz odziały policji z Wirginii, które blokują dostęp do Kongresu lub stoją na pobliskich parkingach w kilkudziesięcioosobowych grupach. Przed Kongresem postawiono odcinające od niego dostęp ponad dwumetrowe ogrodzenie. Jest to taka sama konstrukcja, jaką wzniesiono w trakcie wiosennych protestów przed Białym Domem. Dodatkowe służby skierowano też na skrzyżowania w centrum miasta oraz przed Trump International Hotel.

Przed Kongresem w czwartek zgromadziło się kilkadziesiąt osób

Pelosi domaga się rezygnacji szefa policji Kapitolu

Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Wczoraj prezydent USA wzniecił zbrojne powstanie przeciwko Ameryce"

Pelosi wezwała też w czwartek do natychmiastowego usunięcia prezydenta Donalda Trumpa ze stanowiska przy zastosowaniu 25. poprawki do konstytucji w związku z wydarzeniami na Kapitolu. - Wczoraj prezydent USA wzniecił zbrojne powstanie przeciwko Ameryce - powiedziała Pelosi dziennikarzom na Kapitolu, dodając, że Trump popełnił "czyn wywrotowy".

Wcześniej w czwartek z apelem do wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a o usunięcie Trumpa ze stanowiska po ataku jego zwolenników na Kapitol apelował Schumer, również odnosząc się do 25. poprawki. Upoważnia ona wiceprezydenta i większość rządu do uznania prezydenta za niezdolnego do wykonywania funkcji oraz pozbawienia go władzy.