"Zamiana wyroków skazujących postawiłaby ich w niekorzystnej sytuacji prawnej"

53-letni Agofsky odsiadywał karę dożywotniego więzienia za zabójstwo z 1989 roku, kiedy w 2004 został ponownie skazany - tym razem na śmierć za zabicie innego więźnia - przypomina "The New York Times". Davis, 60-letni były policjant z Nowego Orleanu, został skazany na śmierć w 2005 roku za zlecenie zabójstwa kobiety, która złożyła przeciwko niemu skargę w związku z brutalnością. Od początku utrzymywał, że jest niewinny - pisze "NYT".

"The New York Times" zwraca uwagę na wątpliwości prawne w związku z wnioskami obu skazanych. W 1927 roku amerykański Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że więzień skazany na śmierć nie może odrzucić zamiany kary dokonanej przez prezydenta. Sąd argumentował wówczas, że prezydent nie potrzebował zgody więźnia, aby zamiana kary weszła w życie. "Chociaż jest zrozumiałe, że panowie Davis i Agofsky mają obawy co do tego, co stanie się dalej w ich sprawach, ich sprzeciwy nie będą miały żadnego znaczenia" - ocenia w "NYT" Robin M. Maher, dyrektor wykonawczy Death Penalty Information Center, organizacji non-profit zajmującej się gromadzeniem danych na temat kary śmierci. "Uprawnienia prezydenta do zamiany ich wyroków śmierci opierają się na jego konstytucyjnym autorytecie i są bezwarunkowe" - dodaje.