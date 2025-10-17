Logo strona główna
Świat

Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"

Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Władze Ukrainy zabiegają o amerykańskie pociski Tomahawk
Źródło: Reuters
Donald Trump pochwalił się, że postraszył Władimira Putina "kilkoma tysiącami Tomahawków", które może przekazać Ukrainie. Z drugiej strony zasugerował, że USA potrzebują ich na własne cele.

Tomahawki stały się osią rozmów USA - Rosja - Ukraina. W niedzielę prezydent Donald Trump odniósł się do ewentualnej sprzedaży Tomahawków Ukrainie. Podkreślił, że wcześniej rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołdymyrem Zełenskim. - Szczerze mówiąc, będę musiał chyba porozmawiać z  Rosją, czy chcą, żeby Tomahawki zmierzały w ich kierunku? Nie sądzę - powiedział.

Trump zapytany w czwartek, czy poruszył temat sprzedaży pocisków Ukrainie podczas rozmowy z Władimirem Putinem, odpowiedział: "Cóż, trochę o tym rozmawialiśmy". - Nie powiedziałem zbyt wiele, ale powiem teraz, że Stany Zjednoczone również potrzebują Tomahawków. Mamy ich dużo, ale ich potrzebujemy - podkreślił.

Rakieta BGM-109 Tomahawk w locie
Rakieta BGM-109 Tomahawk w locie
Źródło: | Raytheon

- To znaczy, nie możemy uszczuplić ich zasobów dla naszego kraju. Są bardzo ważne, są bardzo potężne, są bardzo dokładne, ale my też ich potrzebujemy, więc nie wiem, co możemy z tym zrobić - dodał.

We wtorek podczas spotkania z przywódcą Argentyny Javierem Mileiem Trump zapewniał, że USA mają "mnóstwo" Tomahawków.

Trump powiadomił też w czwartek, że zapytał Putina, czy "przeszkadzałoby mu", gdyby przekazał "kilka tysięcy Tomahawków jego przeciwnikom". - Nie spodobało mu się to - ironizował.

Zełenski chce negocjować w sprawie Tomahawków

Donald Trump powiedział, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim powiadomi go o przebiegu rozmowy z Władimirem Putinem.

Ukraiński przywódca, który już przybył do Waszyngtonu, ocenił, że Moskwa zechciała wznowić dialog z USA, gdy tylko usłyszała o rakietach Tomahawk dla Kijowa.

Zełenski zapowiedział, że spotka się też z przedstawicielami firm zbrojeniowych.

Szykują spotkanie Trumpa z Putinem

Prezydent USA poinformował też, że spotka się w Budapeszcie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem najpewniej w ciągu dwóch tygodni. Podkreślił, że gospodarzem spotkania będzie premier Węgier Viktor Orban.

Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Zaznaczył, że sekretarz stanu Marco Rubio ma spotkać się wkrótce też ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. - Mają wkrótce ustalić czas i miejsce spotkania. Może już to ustalili. Już ze sobą rozmawiali - przekazał Trump.

Prezydent USA stwierdził również, że "może to nie być odpowiedni moment" na wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji, mimo że lider Republikanów w Senacie John Thune wyraził gotowość do omawiania ustawy o nowych restrykcjach.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

TAGI:
USAUkrainaWołodymyr ZełenskiDonald TrumpWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica