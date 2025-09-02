Trump odznaczy Giulianiego. Zapowiedź tuż po poważnym wypadku

Rudy Giuliani to były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa

W niedzielę Rudy Giuliani trafił do szpitala po poważnym wypadku samochodowym w New Hampshire. Były burmistrz Nowego Jorku i prawnik Donalda Trumpa doznał złamania kręgów i innych licznych urazów. Dzień po tych wydarzeniach na swoim portalu społecznościowym Truth Social prezydent USA opublikował wpis.

"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki z przyjemnością ogłaszam, że Rudy Giuliani, najwybitniejszy burmistrz w historii Nowego Jorku i równie wielki amerykański patriota, otrzyma PREZYDENCKI MEDAL WOLNOŚCI, najwyższe cywilne odznaczenie w naszym kraju" - ogłosił.

Zapowiedział też, że wkrótce ogłosi termin i miejsce ceremonii. Wpis zakończył hasłem: "Make America Great Again!".

Kim jest Rudy Giuliani?

81-letni Rudy Giuliani jest powszechnie szanowany za swoją postawę w trakcie akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na nowojorskie wieżowce World Trade Center 11 września 2001 roku. Został za to uhonorowany tytułem Człowieka Roku przez tygodnik "Time" oraz otrzymał z rąk królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.

Później bez powodzenia starał się o nominację republikanów w wyborach prezydenckich, a podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem. W tej roli zasłynął jako jeden z głównych zwolenników teorii o oszustwach wyborczych w 2020 roku.

Przysporzyło mu to wiele krytyki w środowisku zawodowym, włącznie z zakazem wykonywania zawodu prawnika, a także naraziło na kłopoty finansowe w związku z szeregiem wytoczonych mu procesów. Z tego powodu w 2023 roku oficjalnie ogłosił bankructwo. Według składanych w sądzie deklaracji jest zadłużony na ponad 150 milionów dolarów.

