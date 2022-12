W USA przechwycono ogromne ilości fentanylu, zdolne uśmiercić wszystkich Amerykanów

Amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami przechwyciła w 2022 roku ogromne ilości fentanylu, ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku - wynika z najnowszego raportu DEA. Jak podkreślono, to ilość, która mogłaby uśmiercić wszystkich Amerykanów.

Amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) w mijającym roku przechwyciła 379 milionów dawek fentanylu, zwierających dwa miligramy tej substancji, która nawet w tak małej ilości jest dla człowieka śmiertelna. Fentanyl jest substancją wyjątkowo silnie uzależniającą, nawet 50 razy bardziej niż heroina.

Zabójczy opioid

Stojąca na czele DEA Anne Milgram oceniła, że to "wystarczająca ilość, by uśmiercić wszystkich Amerykanów". Podkreśliła, że liczba skonfiskowanych dawek fentanylu to dowód na "niezachwiane zaangażowanie DEA w ochronę Amerykanów i ratowanie życia poprzez wytrwałe ściganie osób odpowiedzialnych za handel tą substancją w Stanach Zjednoczonych".