Corey Lewandowski, jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Donalda Trumpa - który był też szefem sztabu republikańskiego kandydata w wyborach 2016 roku - rozmawiał w poniedziałek z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną.

Pytany był o podnoszone w przestrzeni publicznej obawy o relacje Trumpa z Rosją i pytania o rozmowy kandydata Partii Republikańskiej z Władimirem Putinem już po opuszczeniu Białego Domu.

Jak zauważył Marcin Wrona, wygląda na to, że Trump sceptycznie podchodzi do długoterminowej pomocy dla Ukrainy. Dziennikarz wspominał, że w Polsce jest niepokój o to, że może zabraknąć wsparcia USA dla Kijowa, gdyby Trump wygrał. Równocześnie istnieją obawy o bezpieczeństwo naszego kraju.

- Polska jest sojusznikiem w NATO, będziemy was bronić, bo taki jest nasz obowiązek - oświadczył Lewandowski. - Ale trzeba o czymś pamiętać. USA nie mogą być czy to policjantem, czy to bankierem świata. Amerykańscy sojusznicy w Europie muszą robić swoje - podkreślił.

Corey Lewandowski i Donald Trump w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku ERIK S. LESSER/PAP/EPA

- Jesteśmy krajem, który po raz pierwszy od II wojny światowej sprawił, że nasze zadłużenie jest równe PKB, dlatego że wydawaliśmy za dużo. Mamy poważne problemy tutaj, na miejscu, które trzeba rozwiązać - zaznaczył.

Były szef kampanii Trumpa i jego bliski współpracownik wskazywał, że obecny kandydat republikanów w wyborach prezydenckich "powiedział, że gdyby on był prezydentem, Rosja nigdy by nie zaatakowała Ukrainy". - Co więcej, kiedy zostanie prezydentem znowu, ten problem bardzo szybko zostanie rozwiązany - ocenił.

Nawiązał w tym kontekście do sytuacji, kiedy - jak mówił - "prezydent Ronald Reagan przejął władzę od ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Iran miał w tamtej chwili szereg amerykańskich zakładników (…) Kiedy Reagan został zaprzysiężony w 1981 roku, tego samego dnia Iran zwolnił tych zakładników, bo doskonale wiedział, że to będzie ostry gracz w Gabinecie Owalnym. Rosja też o tym wie - mówił.

Z jedną z najbliższych Trumpowi osób rozmawiał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona TVN24

Cała rozmowa Marcina Wrony z Coreyem Lewandowskim TVN24

"Polska ma naprawdę trudne sąsiedztwo"

Lewandowski przekonywał też, że "nie ma lepszego przyjaciela Polski niż Donald Trump".

Ocenił, że "Polska ma naprawdę trudne sąsiedztwo". - Jesteście otoczeni przez ludzi, którzy nie są najcudowniejsi, najmilsi, chcą jednak zrobić wam krzywdę. Co powiedział Trump? Powiedział, że kiedy będzie prezydentem, zabierze żołnierzy z Niemiec - pamiętacie, że Merkel była tym wstrząśnięta - i przeniesie ich do Polski. - Nie ma lepszego przyjaciela Polaków i prezydenta Dudy niż prezydent Trump - dodał.

Corey Lewandowski TVN24

Bliski współpracownik Trumpa był pytany dalej, jak chce zapewnić Polskę, że nasz kraj będzie bezpieczny, jeśli republikański kandydat wygra wybory. Lewandowski wskazywał, że "mamy historię dobrych stosunków".

Odwołał się też do działań administracji ustępującego prezydenta Joe Bidena. - Co się stało w trakcie administracji Biden-Harris? Wiecie, jaka była polityka Bidena? "Nie róbcie tego, nie róbcie tego". A Putin powiedział: a i tak zrobię. Wszedł, zajął sobie część Ukrainy na wachcie Bidena- ocenił Lewandowski.

- Za czasów Trumpa tego nie było, świat był bezpieczniejszy, ponieważ wiedzieli - a Trump jasno mówił - że jeżeli ktoś przekroczy taką linię, będą szybkie , skuteczne konsekwencje - dodał.

