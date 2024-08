CNN: Pakistańczyk powiązany z Iranem oskarżony o spisek w celu zabójstwa Trumpa

Amerykański departament sprawiedliwości poinformował, że Pakistańczyk powiązany z Iranem został oskarżony w USA w związku z udaremnionym spiskiem mającym na celu zabójstwo byłego prezydenta i ponownego kandydata republikanów na to stanowisko Donalda Trumpa.

Pakistańczyk Asif Merchant został we wtorek oskarżony o spisek mający na celu przeprowadzenia zabójstwa politycznego na terenie USA – podał amerykański departament sprawiedliwości. CNN poinformowało, że ofiarą zamachu miał być były prezydent Donald Trump .

Jak podała AP, prokuratorzy z Brooklynu ogłosili zarzuty przeciwko 46-letniego Merchantowi, oskarżając go o podróż do Nowego Jorku, gdzie miał wynająć zabójcę do przeprowadzenia zamachów.