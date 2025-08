Sytuacja w Strefie Gazy Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak powiedziała podczas czwartkowego briefingu rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, rozmowy specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Steve’a Witkoffa oraz amerykańskiego ambasadora w Izraelu Mike'a Huckabee'go z premierem Izraela Benjamina Netanjahu były "bardzo produktywne" i dotyczyły między innymi dostarczania "bardzo potrzebnej żywności" Palestyńczykom.

Steve Witkoff Źródło: noamgalai/Shutterstock

Leavitt dodała, że w piątek Witkoff uda się do Strefy Gazy, by sprawdzić obecne centra dystrybucji pomocy oraz ustanowić nowy plan w tej sprawie. - Specjalny wysłannik Witkoff i ambasador poinformują prezydenta o wynikach bezpośrednio po wizycie, by zaaprobować ostateczny plan dystrybucji żywności i pomocy - powiedziała Leavitt.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA o "lekkomyślnej decyzji" Macrona. W Izraelu mówią o "pomocy terrorowi"

USA utworzą nowe centra żywności dla Palestyńczyków

Donald Trump już w poniedziałek zapowiedział utworzenie nowych centrów żywności dla Palestyńczyków, lecz dotąd nie jest jasne, na czym polegać ma nowy system i czy będzie nadal opierać się na krytykowanej przez ONZ fundacji Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Prezydent mimo to wielokrotnie podkreślał tragiczną sytuację Palestyńczyków, nazywając sytuację klęską głodu. Według ONZ i innych grup humanitarnych obecnie pomoc przekazywana w niewielkiej liczbie punktów jest niewystarczająca, a podczas rozdawania paczek wielokrotnie izraelscy żołnierze otwierali ogień do ludzi w tłumie, w rezultacie czego zginęły setki osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD