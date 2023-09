Dyplomacja w rytmie bluesa. Sekretarz stanu USA chwycił za gitarę elektryczną i dał występ

W środę Antony Blinken zainaugurował Światową Inicjatywę Dyplomacji Muzycznej, przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie znaczenia muzyki jako narzędzia dyplomatycznego do promowania pokoju i demokracji oraz wspierania długotrwałych celów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych - poinformował na swojej witrynie internetowej Departament Stanu.

Inauguracja odbyła się w budynku Departamentu Stanu w Waszyngtonie. - Od wielu lat amerykańska dyplomacja pracowała nad wykorzystaniem siły muzyki do budowania mostów i wspierania współpracy między Amerykanami, a ludźmi na całym świecie – powiedział Antony Blinken.

Koncert szefa dyplomacji

"Nie mogłem nie wykorzystać okazji, by połączyć muzykę z dyplomacją" - napisał później w mediach społecznościowych Blinken, dołączając do posta nagranie ze swojego występu. W krótkim biogramie na swoim profilu Blinken przedstawia się następująco: "Mąż, ojciec, (bardzo) amatorski gitarzysta i 71. Sekretarz Stanu USA"

Muzyka jako narzędzie dyplomacji

Światowa Inicjatywa Dyplomacji Muzycznej (ang. Global Music Diplomacy Initiative) ma na celu wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych do stworzenia ekosystemu muzycznego, który zwiększy równość ekonomiczną i kreatywną gospodarkę, zapewnia możliwości społeczne i integrację oraz zwiększy dostęp do edukacji. Inicjatywa, jak przekazano, będzie opierała się na obecnych programach muzycznych dyplomacji USA w celu tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych z amerykańskimi firmami i organizacjami non-profit w celu wykorzystania muzyki do sprostania obecnym wyzwaniom, promowania amerykańskiego przywództwa na świecie i nawiązywania kontaktów między ludźmi.